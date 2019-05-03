03.05.2019 | 10:09

Еще один житель Пензы, решивший отдохнуть в Крыму, стал жертвой мошенников. 39-летний мужчина нашел в Интернете сайт пансионата в Ялте и позвонил по контактному телефону.

Ответившая ему женщина рассчитала стоимость путевки - 74 тысячи рублей. Пензенец перечислил деньги на расчетный счет и получил на электронную почту документы, подтверждающие бронирование номера.

Через два месяца гражданин попытался дозвониться по телефону пансионата, однако абонент был недоступен, а сайт не работал. Поняв, что стал жертвой аферистов и отдохнуть в Ялте не удастся, мужчина обратился в полицию. По его словам, он знал о подобных способах обмана, но попался на удочку мошенников.

Это не первый случай, когда злоумышленники вводят жителей Пензенской области в заблуждение с помощью поддельных сайтов крымских пансионатов. Так, супруги из Заречного, планируя поездку в Алушту, лишились более 23 тысяч рублей.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.