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Криминал | Житель Пензы лишился крупной суммы при покупке путевки в Крым

03.05.2019|10:09
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Еще один житель Пензы, решивший отдохнуть в Крыму, стал жертвой мошенников. 39-летний мужчина нашел в Интернете сайт пансионата в Ялте и позвонил по контактному телефону.

Ответившая ему женщина рассчитала стоимость путевки - 74 тысячи рублей. Пензенец перечислил деньги на расчетный счет и получил на электронную почту документы, подтверждающие бронирование номера.

Через два месяца гражданин попытался дозвониться по телефону пансионата, однако абонент был недоступен, а сайт не работал. Поняв, что стал жертвой аферистов и отдохнуть в Ялте не удастся, мужчина обратился в полицию. По его словам, он знал о подобных способах обмана, но попался на удочку мошенников.

Это не первый случай, когда злоумышленники вводят жителей Пензенской области в заблуждение с помощью поддельных сайтов крымских пансионатов. Так, супруги из Заречного, планируя поездку в Алушту, лишились более 23 тысяч рублей.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|03.05.2019 10:21|

Закрой глаза и ты в Крыму сказочный ЗАСРАНЕЦ.(ТВОИ ДЕНЬГИ НА ЗОНЕ ОСВОЕНЫ ДУРЕНЬ)

Гость|03.05.2019 10:21|

На Сурском море тоже не плохо отдыхать.

Гость|03.05.2019 10:22|

Это не первый случай. Так хоть одного мошенника раскрыли? Посадили, расстреляли? Отработали деньги налогоплательщиков?

Гость|03.05.2019 10:25|

Что он там вообще забыл?

Гость|03.05.2019 10:33|

Я завтра вкопаю столб с указателем Крым на шестой городской и жду тебя за 30тыщ.

Гость|03.05.2019 10:41|

В Турцию надо ездить

Гость|03.05.2019 14:31|

В 17г.отдыхали с одноклассниками в г. Адлер тоже частная гостиница ул. Станислав кого 19 отель Сариса хорошая и без обмана и воровства теперь все наши там отдыхают

Гость|03.05.2019 14:32|

Ул Станиславского 16 неправильно отпечаталось

Гость|03.05.2019 17:32|

Крыш вам!

Имя: Гость
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