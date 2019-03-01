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Криминал | Задержанный в Доминикане похититель дизтоплива пойдет под суд в Городище

01.03.2019|11:47
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36-летнего жителя Самары ждет скамья подсудимых в Пензенской области. Дело с обвинением мужчины в соучастии в хищении нефтепродуктов в особо крупном размере направлено в Городищенский районный суд.

В начале октября 2016 года преступная группа, в которую входил самарец, совершила врезку в нефтепродуктопровод, проходивший через территорию Нижнеелюзанского сельсовета, и похитила 267 840 кг дизельного топлива стоимостью более 9 млн рублей.

Однако злоумышленникам не удалось получить прибыль: все украденное топливо было у них изъято.

Роль обвиняемого при подготовке к преступлению заключалась в организации и контроле работы «самарского звена» преступной группы. Он построил ангар для маскировки хищения топлива и сделал врезку в трубу нефтепродуктопровода. Кроме того, он заправлял бензовозы похищенным топливом, вел его учет, а также вербовал в группу новых членов.

Примечательно, что в 2013 году самарец уже был судим за аналогичное преступление - приготовление к совершению кражи из нефтепродуктопровода.

«В этот раз он не стал дожидаться суда - подался в бега и был объявлен в розыск. Его обнаружили в Доминиканской Республике. Там он нарушил условия проживания, за что местные власти депортировали россиянина, а на родине его приняли представители правоохранительных органов. Он полностью признал свою вину и сейчас содержится под стражей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Кроме того, 11 человек - жители Самарской и Пензенской областей, входившие в ОПГ, - уже осуждены, а приговоры им вступили в силу.

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Гость|01.03.2019 12:03|

Пальцы веером кинул в Доминикане?

Гость|01.03.2019 12:06|

Гость писал(a):

Пальцы веером кинул в Доминикане?

А, там ему завернули ласты, и на выход с вещами.

Гость|01.03.2019 12:37|

дурилка картонная!! жил бы тихонечко в свое удовольствие, так нет же кураж пошел, теперь с Канар на нары

Гость|01.03.2019 12:51|

Конец! Все было только сном.

Нет света в будущем моем.

Где счастье, где очарование?

Дрожу под ветром злой зимы,

Рассвет мой скрыт за тучей тьмы,

Ушли любовь, надежд сиянье...

О, если б и воспоминанье!

Гость|01.03.2019 12:55|

Он шел к успеху.

Имя: Гость
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