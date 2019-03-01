01.03.2019 | 11:47

36-летнего жителя Самары ждет скамья подсудимых в Пензенской области. Дело с обвинением мужчины в соучастии в хищении нефтепродуктов в особо крупном размере направлено в Городищенский районный суд.

В начале октября 2016 года преступная группа, в которую входил самарец, совершила врезку в нефтепродуктопровод, проходивший через территорию Нижнеелюзанского сельсовета, и похитила 267 840 кг дизельного топлива стоимостью более 9 млн рублей.

Однако злоумышленникам не удалось получить прибыль: все украденное топливо было у них изъято.

Роль обвиняемого при подготовке к преступлению заключалась в организации и контроле работы «самарского звена» преступной группы. Он построил ангар для маскировки хищения топлива и сделал врезку в трубу нефтепродуктопровода. Кроме того, он заправлял бензовозы похищенным топливом, вел его учет, а также вербовал в группу новых членов.

Примечательно, что в 2013 году самарец уже был судим за аналогичное преступление - приготовление к совершению кражи из нефтепродуктопровода.

«В этот раз он не стал дожидаться суда - подался в бега и был объявлен в розыск. Его обнаружили в Доминиканской Республике. Там он нарушил условия проживания, за что местные власти депортировали россиянина, а на родине его приняли представители правоохранительных органов. Он полностью признал свою вину и сейчас содержится под стражей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Кроме того, 11 человек - жители Самарской и Пензенской областей, входившие в ОПГ, - уже осуждены, а приговоры им вступили в силу.