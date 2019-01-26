26.01.2019 | 11:39

В пятницу, 25 января, в Россию доставлен из Доминиканской Республики мужчина, обвиняемый в хищении нефтепродуктов в Пензенской области в особо крупном размере. Его сопровождали сотрудники национального бюро Интерпола МВД России.

«По имеющейся информации, фигурант в составе группы лиц участвовал в организации незаконного нефтебизнеса. В целях личного обогащения сообщники арендовали кафе в городе Пензе, в непосредственной близости от которого проходит нефтепровод.

Используя специальное оборудование, злоумышленники осуществили незаконную врезку в него и похитили свыше 60 тысяч литров дизельного топлива стоимостью около двух миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов скрылся от следствия. На основании запроса УМВД России по Пензенской области он был объявлен в международный розыск. В январе 2019 года его задержали в Доминиканской Республике, а затем доставили в Москву.