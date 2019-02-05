05.02.2019 | 16:06

29-летнего жителя поселка Полевого Бессоновского района осудили за хищение огнестрельного оружия и боеприпасов.

В октябре прошлого года мужчина пришел в квартиру к своим знакомым, когда дома никого не было, и забрал из стенки в зале охотничье ружье с патронами к нему на общую сумму 6 760 рублей.

Впоследствии сельчанин полностью признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

23 января житель Каменки оставил нарезное ружье в открытом автомобиле, припаркованном около магазина на Белинской улице. На место парковки прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые изъяли оружие и патроны к нему.