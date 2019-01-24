24.01.2019 | 10:19

В среду, 23 января, около 21:00 в Каменке патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль, припаркованный около магазина на Белинской улице.

Людей в машине не было, дверь оказалась приоткрыта. Заглянув в салон, росгвардейцы увидели, что в замок зажигания вставлен ключ, а на заднем сидении лежит охотничье нарезное ружье.

На место парковки машины прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые изъяли оружие и патроны к нему.

«Позже правоохранители установили собственника автомобиля и ружья. Теперь ему грозит административное наказание за нарушение правил хранения оружия и патронов к нему», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.