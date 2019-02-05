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Криминал | Срок домашнего ареста Ирины Ширшиной продлен до 6 мая

05.02.2019|15:20
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Ленинский районный суд продлил заместителю главы администрации Пензы Ирине Ширшиной срок домашнего ареста до 6 мая 2019 года.

«Соответствующее постановление было вынесено 1 февраля», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Ирина Ширшина находится под домашним арестом уже полтора года - с 5 августа 2017-го. Ей инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, а также мошенничество (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

Еще двумя фигурантами дела являются бывший вице-губернатор Валерий Савин и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

Савину вменяется мошенничество (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения).

Титковой инкриминируется мошенничество и покушение на мошенничество с использованием служебного положения.

Судебный процесс в Ленинском райсуде начался в августе прошлого года, но до сих пор не завершен.

«До 10 марта 2019 года Ирина Ширшина находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|05.02.2019 15:35|

Хватит издеваться над народом!

Гость|05.02.2019 15:36|

так и отсидит дома

Имя: Гость
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