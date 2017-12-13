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Криминал | Экс-вице-губернатора Пензенской области подозревают в мошенничестве

13.12.2017|17:38
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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении Валерия Савина, до 28 ноября текущего года занимавшего должность вице-губернатора. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

«Валерий Савин подозревается в получении мошенническим путем права на чужое имущество – земельный участок из состава земель населенных пунктов в городе Пензе (одного из садоводческих товариществ) стоимостью 460 тысяч рублей. В результате противоправных действий муниципальному образованию – городу Пензе - причинен ущерб в крупном размере», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств совершенного преступления и закреплением доказательственной базы.

В конце ноября об уходе Валерия Савина с поста сообщил глава региона Иван Белозерцев в своем микроблоге.

«Вице-губернатор Пензенской области покидает пост по собственному желанию», - написал Иван Белозерцев.

Валерий Савин был назначен на пост вице-губернатора в начале декабря 2015 года. На него были возложены обязанности по обеспечению взаимодействия правительства области с правоохранительными органами, воинскими частями, координации вопросов здравоохранения и спорта.

Источник — Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|13.12.2017 17:51|

Ай-ай-ай... Ну кто бы мог подумать?

Гость|13.12.2017 17:51|

Наконец-то!!!

Гость|13.12.2017 17:54|

Таки мать-героиня сдала всех?

Гость|13.12.2017 17:54|

Ой ой айда Ширшина, молодца Иришка сдавай всех и все, сядут все.

Гость|13.12.2017 17:55|

а как хорошо говорил. как много обещал. наверно ошиблись. на вид милейший человек.

Гость|13.12.2017 17:57|

penzainform.ru писал(a):

в получении мошенническим путем права на чужое имущество – земельный участок из состава земель населенных пунктов в городе Пензе
Ой землички решил хапнуть, вот кто там работает. А с другой стороны хапуют хапают и на должностях.

Гость|13.12.2017 17:58|

А почему только она должна расплачиваться.Все так все.

Гость|13.12.2017 17:58|

В Пензе партийные чистки как в 1937 идут, что творится

Гость|13.12.2017 17:59|

penzainform.ru писал(a):

Валерий Савин подозревается в получении мошенническим
Он случаем не призывал к борьбе с коррупцией?

Гость|13.12.2017 18:00|

Ещё один попался, короче, капни поглубже и ясно что никто не виноват, как в анекдоте.

Гость|13.12.2017 18:00|

Правительство! На первый второй рассчитайсь!

Первые в КПЗ,вторые через полгода туда же!

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