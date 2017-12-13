13.12.2017 | 17:38

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении Валерия Савина, до 28 ноября текущего года занимавшего должность вице-губернатора. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

«Валерий Савин подозревается в получении мошенническим путем права на чужое имущество – земельный участок из состава земель населенных пунктов в городе Пензе (одного из садоводческих товариществ) стоимостью 460 тысяч рублей. В результате противоправных действий муниципальному образованию – городу Пензе - причинен ущерб в крупном размере», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств совершенного преступления и закреплением доказательственной базы.

В конце ноября об уходе Валерия Савина с поста сообщил глава региона Иван Белозерцев в своем микроблоге.

«Вице-губернатор Пензенской области покидает пост по собственному желанию», - написал Иван Белозерцев.

Валерий Савин был назначен на пост вице-губернатора в начале декабря 2015 года. На него были возложены обязанности по обеспечению взаимодействия правительства области с правоохранительными органами, воинскими частями, координации вопросов здравоохранения и спорта.