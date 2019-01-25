25.01.2019 | 12:07

В четверг, 24 января, 83-летний пензенец стал жертвой домушников, действовавших под видом газовиков.

В дверь его квартиры на улице Луначарского позвонили. Открыв, пенсионер увидел двух незнакомцев. Они представились сотрудниками газовой службы и сказали, что должны проверить оборудование.

Мужчины прошли в квартиру и сделали вид, что осматривают плиту. Когда же они ушли, хозяин жилья обнаружил, что из его кошелька и «тайника» в шкафу исчезли 52 тысячи рублей.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению личностей и задержанию злоумышленников. Это мужчины крепкого сложения, славянской внешности, в возрасте 30-35 лет, ростом 170-175 см. Псевдогазовики были одеты в темные куртки и темные шапки.

В 2018 году были неоднократно зафиксированы случаи, когда мошенничества и кражи в квартирах пензенцев совершались под предлогом проверки счетчиков газа, воды, электроэнергии. Сейчас злоумышленники пользуются тем, что в области усилился контроль как за общедомовым, так и за внутриквартирным газовым оборудованием.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют внимательно читать документы «проверяющих» и по телефону делать запрос в службу, работниками которой они представляются.

Следует учитывать, что работники служб, как правило, приходят в одиночку, а аферисты действуют парами: один отвлекает внимание, другой совершает хищение.

«Если проверяющих двое, ни в коем случае не впускайте в квартиру обоих, предложите одному остаться за дверью, а другого впустите и все время держите в поле зрения. Если появились сомнения в действиях проверяющего, попросите его выйти из квартиры. Попросите соседей присутствовать при проверке», - рекомендуют правоохранители.

Пожилым людям, проживающим одиноко, полицейские советуют вообще не открывать дверь незнакомым людям.