24.01.2019 | 16:32

В Пачелмском районе 47-летнего жителя поселка Титово признали виновным в поджоге чужого имущества с причинением значительного ущерба.

В конце сентября прошлого года мужчина поссорился со знакомой и, напившись, решил отомстить ей. Он забрался на чердак принадлежавшего женщине сарая, поджег зажигалкой лежавшее там сено и скрылся. В итоге постройка стоимостью 250 257 рублей полностью сгорела.

«Кроме того, имелась вероятность распространения огня на другие объекты - жилой дом и надворные постройки. Данное деяние также создавало угрозу для жизни и здоровья находившихся в доме людей, но силами подразделения пожарной охраны последствия пожара в сарае были ликвидированы», - сообщили в Пачелмском районном суде.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на тот же период.

На днях сообщалось, что 38-летнего тамалинца осудили за поджог и нарушение неприкосновенности частной жизни.

В мае прошлого года он, поругавшись с бывшей женой, разместил на своей страничке в одной из социальных сетей ее интимные фотографии. Через некоторое время мужчина напился и поджег дом стоимостью более 1,2 млн рублей, в котором они раньше вместе жили.