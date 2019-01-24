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Криминал | Житель Пачелмского района в гневе спалил сарай односельчанки

24.01.2019|16:32
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В Пачелмском районе 47-летнего жителя поселка Титово признали виновным в поджоге чужого имущества с причинением значительного ущерба.

В конце сентября прошлого года мужчина поссорился со знакомой и, напившись, решил отомстить ей. Он забрался на чердак принадлежавшего женщине сарая, поджег зажигалкой лежавшее там сено и скрылся. В итоге постройка стоимостью 250 257 рублей полностью сгорела.

«Кроме того, имелась вероятность распространения огня на другие объекты - жилой дом и надворные постройки. Данное деяние также создавало угрозу для жизни и здоровья находившихся в доме людей, но силами подразделения пожарной охраны последствия пожара в сарае были ликвидированы», - сообщили в Пачелмском районном суде.

В итоге сельчанину назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на тот же период.

На днях сообщалось, что 38-летнего тамалинца осудили за поджог и нарушение неприкосновенности частной жизни.

В мае прошлого года он, поругавшись с бывшей женой, разместил на своей страничке в одной из социальных сетей ее интимные фотографии. Через некоторое время мужчина напился и поджег дом стоимостью более 1,2 млн рублей, в котором они раньше вместе жили.

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Гость|24.01.2019 16:55|

Бессоновка отдыхает,раньше был их почерк.

Гость|24.01.2019 16:59|

В Пензенской области много весёлых людей .

Гость|24.01.2019 17:01|

Он забрался на чердак принадлежавшего женщине сарая, поджег 

Хорошо что её вместе с сараем не сжог .

Гость|24.01.2019 17:04|

В гневе и два и три сарая можно спалить . А это он так просто пошутил .

Гость|24.01.2019 17:09|

лишения свободы на два года условно

Условка не срок . Вот если крытой пятерик дали то тогда да . Хозяйка сарая собрала бы манатки и пропала неизвестно где .

Имя: Гость
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