16.01.2019 | 17:15

В Спасске будут судить 17-летнего местного жителя, который обвиняется в избиении 14-летнего подростка.

По данным следствия, вечером 8 сентября на стадионе в Спасске парень в компании своих приятелей решил выяснить отношения с 14-летним школьником. Он заявил, что тот распространяет слухи о личных отношениях их общей знакомой, а затем начал избивать потерпевшего.

Злоумышленник ставил жертву на колени, требовал 100 раз просить «пожалуйста», бил по спине, ногам, голове, сопровождая все это нецензурной бранью.

За процессом наблюдали не менее четырех человек, ни один из них не стал вмешиваться. «Помирай!» - кричал агрессор, а спутники просили только не убивать и не сломать что-нибудь жертве, чтобы не получить «уголовку».

В общей сложности злоумышленник нанес ему руками и ногами не менее 32 ударов. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и ссадины. Несколько дней он провел в Пензенской областной клинической больнице им. Н. Ф. Филатова.

«17-летний обвиняемый поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.