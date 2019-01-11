Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 янв 2019|14:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Криминал | Незапертая дверь обошлась пензяку в 15 тысяч рублей

11.01.2019|10:52
Печать

15 тысяч рублей лежали в кошельке, исчезнувшем из квартиры 57-летнего пензенца. Дверь была не заперта, и злоумышленник свободно проник в жилище.

Обнаружив пропажу, владелец кошелька обратился в полицию. Стражи порядка провели расследование и установили подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Пензы, ранее судимый.

Задержанный дал признательные показания. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«По факту кражи с незаконным проникновением в жилое помещение возбуждено уголовное дело. Совершенное преступление относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Воры не в первый раз пользуются беспечностью пензенцев, оставляющих двери открытыми. Так, 24-летняя пензячка лишилась сумочки, в которой лежал кошелек с тремя тысячами рублей.

На улице Калинина в Пензе злоумышленник вошел через открытую дверь и украл борсетку, в которой лежали кошелек с 36 тысячами рублей, сотовый телефон, документы на автомобиль и две банковские карты.

Еще у одной жительницы Пензы из квартиры исчез холодильник с пятью килограммами сливочного масла.

А в Заречном домушник проник в жилище, когда глава семьи смотрел телевизор, его супруга хлопотала на кухне, а дети играли на улице. Незваный гость похитил женскую сумку и скрылся в лесу. Из сумочки он забрал четыре тысячи рублей, пропуск в закрытый город, паспорт и ключи.

Источник — фото: Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|11.01.2019 11:35|

Вон, оказывается, в чем дело... Его обокрали. Судя по заголовку, Пензяк купил незапертую дверь за 15 тыщ.

Гость|11.01.2019 12:23|

Исчез холодильник с пятью килограммами масла. Это фееричное! Интересно, платяной шкаф или трюмо ни у кого так не исчезло?

Гость|11.01.2019 13:10|

бОрсетку?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 