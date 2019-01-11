15 тысяч рублей лежали в кошельке, исчезнувшем из квартиры 57-летнего пензенца. Дверь была не заперта, и злоумышленник свободно проник в жилище.
Обнаружив пропажу, владелец кошелька обратился в полицию. Стражи порядка провели расследование и установили подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Пензы, ранее судимый.
Задержанный дал признательные показания. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
«По факту кражи с незаконным проникновением в жилое помещение возбуждено уголовное дело. Совершенное преступление относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Воры не в первый раз пользуются беспечностью пензенцев, оставляющих двери открытыми. Так, 24-летняя пензячка лишилась сумочки, в которой лежал кошелек с тремя тысячами рублей.
На улице Калинина в Пензе злоумышленник вошел через открытую дверь и украл борсетку, в которой лежали кошелек с 36 тысячами рублей, сотовый телефон, документы на автомобиль и две банковские карты.
Еще у одной жительницы Пензы из квартиры исчез холодильник с пятью килограммами сливочного масла.
А в Заречном домушник проник в жилище, когда глава семьи смотрел телевизор, его супруга хлопотала на кухне, а дети играли на улице. Незваный гость похитил женскую сумку и скрылся в лесу. Из сумочки он забрал четыре тысячи рублей, пропуск в закрытый город, паспорт и ключи.
Вон, оказывается, в чем дело... Его обокрали. Судя по заголовку, Пензяк купил незапертую дверь за 15 тыщ.