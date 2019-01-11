11.01.2019 | 10:52

15 тысяч рублей лежали в кошельке, исчезнувшем из квартиры 57-летнего пензенца. Дверь была не заперта, и злоумышленник свободно проник в жилище.

Обнаружив пропажу, владелец кошелька обратился в полицию. Стражи порядка провели расследование и установили подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Пензы, ранее судимый.

Задержанный дал признательные показания. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«По факту кражи с незаконным проникновением в жилое помещение возбуждено уголовное дело. Совершенное преступление относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Воры не в первый раз пользуются беспечностью пензенцев, оставляющих двери открытыми. Так, 24-летняя пензячка лишилась сумочки, в которой лежал кошелек с тремя тысячами рублей.

На улице Калинина в Пензе злоумышленник вошел через открытую дверь и украл борсетку, в которой лежали кошелек с 36 тысячами рублей, сотовый телефон, документы на автомобиль и две банковские карты.

Еще у одной жительницы Пензы из квартиры исчез холодильник с пятью килограммами сливочного масла.

А в Заречном домушник проник в жилище, когда глава семьи смотрел телевизор, его супруга хлопотала на кухне, а дети играли на улице. Незваный гость похитил женскую сумку и скрылся в лесу. Из сумочки он забрал четыре тысячи рублей, пропуск в закрытый город, паспорт и ключи.