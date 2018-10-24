24.10.2018 | 13:27

Незапертая дверь помогла домушнику совершить кражу. Воспользовавшись беспечностью 24-летней пензячки, позабывшей запереть замок, вор потихоньку зашел в ее квартиру. Увидев дамскую сумочку, он схватил ее и так же незаметно вышел.

В сумке лежал кошелек с тремя тысячами рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские оперативно установили подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Пензы, который сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.

Это не первый случай, когда воры похищают имущество владельцев квартир, пренебрегающих элементарными правилами безопасности.

Так, в 2016 году на улице Калинина в Пензе злоумышленник вошел через открытую дверь и украл борсетку, в которой лежали кошелек с 36 тысячами рублей, сотовый телефон, документы на автомобиль и две банковские карты.

В Заречном домушник проник в жилище, когда глава семьи смотрел телевизор, его супруга хлопотала на кухне, а дети играли на улице. Незваный гость похитил женскую сумку и скрылся в лесу. Из сумочки он забрал 4 тысячи рублей, пропуск в закрытый город, паспорт и ключи.

В Кузнецке 20-летняя девушка вынесла из незапертой квартиры на улице Радищева золотые украшения: три пары серег, печатку, перстень, цепочку и кулон.

Еще одну аналогичную кражу совершила 15-летняя пензячка. Она вошла в квартиру на улице Фрунзе. 59-летняя хозяйка была дома, но ничего не слышала. Украденные сумку с кошельком юная домушница выбросила, а на 900 рублей купила продукты.

«Не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми! Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - призывает жителей региона к бдительности пресс-служба УМВД России по Пензенской области.