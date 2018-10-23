23.10.2018 | 09:32

Сразу несколько жителей Пензы лишились денег, поверив, что им звонят сотрудники банка. Во всех случаях владельцы карт сообщали конфиденциальную информацию, которую не следует раскрывать никому, тем более незнакомым людям.

Одной из женщин незнакомец представился сотрудником службы безопасности финансово-кредитного учреждения и сказал, что с ее карты пытались похитить 9 тысяч рублей. По его просьбе женщина продиктовала ему номер карты, срок ее действия, код на обратной стороне и коды, поступившие в СМС-сообщениях. После этого с карты было списано 4 900 рублей.

Еще одному пензенцу «сотрудник безопасности банка» сообщил, что аккаунт в мобильном приложении взломан и деньги переведены на электронный кошелек другого лица. Незнакомец пообещал вернуть «пропавшие» средства, и владелец карты сообщил ему коды, поступившие на телефон. После этого мужчина лишился 130 000 рублей.

Третью жительницу Пензы «банкир» уговорил положить деньги на счет, чтобы избежать финансовых трудностей, и попросил продиктовать номер карты и пароли, поступившие на телефон. Он заверил владелицу карты, что это необходимо для предотвращения списания средств. Однако все случилось с точностью до наоборот: со счета женщины исчезли 4 000 рублей.

Ранее сообщалось, что 130 000 рублей лишилась пенсионерка, которую «сотрудница банка» испугала рассказом о попытке снять деньги с ее карты. Незнакомка предложила пожилой женщине заблокировать расчетный счет, и та послушно передала реквизиты карты и коды.

По фактам кражи денежных средств проводятся проверки.

«При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера - это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию!» - рекомендует пресс-служба УМВД России по Пензенской области.