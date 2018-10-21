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Криминал | Пензячка помогла «сотруднице банка» украсть у себя 130 000 рублей

21.10.2018|14:06
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В Пензе пенсионерка лишилась накоплений, пытаясь сберечь их от злоумышленников. Женщина потеряла более 130 000 рублей.

Обратившись в полицию, горожанка рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей банка и заявила о попытке несанкционированного снятия денег с ее карты.

«Банкирша» предложила пенсионерке заблокировать расчетный счет, чтобы исключить возможность кражи. Для этого она попросила назвать ей реквизиты банковской карты и коды, которые пензячка получит в СМС.

Женщина выполнила инструкцию, и с ее карты тут же сняли более 130 000 рублей.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Тем временем в УМВД России по Пензенской области напоминают: «Опасно доверять незнакомцам! При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера – это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию!»

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