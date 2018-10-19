19.10.2018 | 11:56

В Пензе прекращено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, злостно уклонявшегося от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России.

Мужчина состоял на учете в отделе военного комиссариата области по Первомайскому и Ленинскому районам. Не пребывая в запасе и будучи годным для прохождения службы по состоянию здоровья, в период с 2014 года по 2018-й он уклонялся от призыва. Его надлежащим образом уведомляли о необходимости явиться в военкомат, но он без уважительных причин не являлся к указанному времени для отправки к месту службы.

По данному факту возбудили дело.

«В судебном заседании защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении гражданина и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку он обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, активно способствовал расследованию, ранее к уголовной ответственности не привлекался, признал себя виновным, в содеянном раскаялся», - сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Суд посчитал возможным удовлетворить ходатайство. Молодому человеку назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Он должен будет оплатить его в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.

Ранее на 50 тысяч рублей был оштрафован 20-летний уклонист из Сердобского района.