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Криминал | В Пензе 25-летнего уклониста оштрафовали на 80 тысяч рублей

19.10.2018|11:56
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В Пензе прекращено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, злостно уклонявшегося от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России.

Мужчина состоял на учете в отделе военного комиссариата области по Первомайскому и Ленинскому районам. Не пребывая в запасе и будучи годным для прохождения службы по состоянию здоровья, в период с 2014 года по 2018-й он уклонялся от призыва. Его надлежащим образом уведомляли о необходимости явиться в военкомат, но он без уважительных причин не являлся к указанному времени для отправки к месту службы.

По данному факту возбудили дело.

«В судебном заседании защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении гражданина и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку он обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, активно способствовал расследованию, ранее к уголовной ответственности не привлекался, признал себя виновным, в содеянном раскаялся», - сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Суд посчитал возможным удовлетворить ходатайство. Молодому человеку назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Он должен будет оплатить его в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.

Ранее на 50 тысяч рублей был оштрафован 20-летний уклонист из Сердобского района.

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Гость|19.10.2018 12:21|

Откупились? Ну и правильно.

Гость|19.10.2018 12:23|

Раньше, при советской власти, было служить само собой разумеющимся, а сейчас, кому служить, ворам, их детям, отдыхающим на Ибице?

Гость|19.10.2018 12:28|

Я лучше на зону чем в армию зато выйду крутым

Гость|19.10.2018 12:33|

а кому служить кого защищать путина и его друзей

Гость|19.10.2018 12:34|

Вот интересно,а молодые чиновники в Администрациях все отслужили?

Гость|19.10.2018 12:39|

Гость писал(a):

Вот интересно,а молодые чиновники в Администрациях все отслужили?
Ильин?

Гость|19.10.2018 12:59|

Ильин судимый какая армия

Гость|19.10.2018 12:59|

У нас что ни чиновник- так немощный и больной для службы в армии. А как идти на госслужбу - так сразу выздоравливают по щучьему веленью

Гость|19.10.2018 13:04|

Им партийная вера служить не позволяет

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