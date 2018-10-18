18.10.2018 | 08:46

В среду, 17 октября, Сердобский городской суд вынес приговор по делу об уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Виновным в совершении преступления признан 20-летний местный житель.

Молодой человек состоял на учете в военном комиссариате г. Сердобска, Бековского и Сердобского районов. Ему трижды вручали повестки, но он не желал служить в рядах Вооруженных Сил РФ и игнорировал требования явиться в военкомат, даже будучи предупрежденным о возможной уголовной ответственности.

«Он полностью признал вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В итоге суд признал его виновным в умышленном уклонении от призыва на военную службу и с учетом смягчающих обстоятельств (молодой возраст, удовлетворительная характеристика по месту жительства и впервые совершенное преступление небольшой тяжести) назначил наказание в виде штрафа», - сообщается на сайте Сердобского городского суда.

Молодой человек должен перечислить в доход государства 50 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.