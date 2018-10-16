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Криминал | Минздрав области пообещал разобраться в причинах смерти 6-летнего мальчика

16.10.2018|17:39
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Принять утрату родным и близким тяжело. Шестилетний Егор угас буквально за пару дней. Он умер в реанимации областной детской больницы. Туда мальчика доставили с высокой температурой и приступами, похожими на судороги.

По словам близких семьи, эти признаки появились после того, как ребенку с закрытым переломом руки в медицинском учреждении наложили гипс. Мама сообщила об ухудшении состояния сына врачам, но ей ответили, что это не из-за травмы, а из-за возможного вируса.

«Очень активный подвижный ребенок был, тяжело произносить это слово», - поделилась крестная Егора Любовь Соломонова.

Разбираться в том, что же на самом деле привело к гибели дошколенка, предстоит следователям. Возбуждено уголовное дело.

«По результатам судебно-медицинского исследования установлена предварительная причина смерти ребенка - острая почечная недостаточность. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мальчика» - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

В семье считают, что есть и другие обстоятельства, которые привели к гибели Егора. В медицинском заключении, копией которого располагают родные, 16-м пунктом значится «сдавление гипсовой лонгеткой мышц правой верхней конечности».

«В справке написано, что причина смерти - некроз тканей в месте перелома. Я не знаю, от чего он начался, этот некроз. Мое мнение, что это от неправильно наложенного гипса - может быть, слишком сильно сдавили, может быть, как-то неправильно зафиксировали этот перелом», - добавила Любовь Соломонова.

«По данному факту назначена проверка качества оказания медицинской помощи пациентам в областной детской клинической больнице, которая будет проведена в установленные сроки», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Каждый случай смерти пациента, тем более столь юного, разбирается комиссией при министерстве здравоохранения области. Результаты будут известны через 30 дней.

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Гость|16.10.2018 18:56|

Смотрю и слёзы текут.Соболезнования родителям.Пусть виновные будут наказаны.

Гость|16.10.2018 19:05|

Обещать не значит объективно разобраться.Замнут. или формальную отписку.Сволочи.

Гость|16.10.2018 19:08|

Уверен, виновных не найдут.

Гость|16.10.2018 19:10|

Вероятнее всего виноват будет мальчик. Если министр здравоохранения Пензы имеет честь и совесть,то должен подать в отставку.

Гость|16.10.2018 19:11|

Сейчас и в эту ветку набегут пензюкские знатоки медицины...

Гость|16.10.2018 19:14|

А что же раньше Минздрав области молчал? Новость появилась,тк поняли ,что люди не дадут замять этот случай.

Гость|16.10.2018 19:15|

Сейчас и в эту ветку набегут пензюкские знатоки медицины...

фу-фу-фу - как сероводородом то запахло... но уж он то точно знает... разбирается во всём

Гость|16.10.2018 19:22|

Я не верил что такое может быть...посмотрел в инете и был удивлен, как много подобных случаев в России

Имя: Гость
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