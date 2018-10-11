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Криминал | Пензенец продал 10 тонн астраханской рыбы и скрылся с деньгами в Египте

11.10.2018|11:41
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В Астрахани пройдет суд над 45-летним жителем Пензы, который обвиняется в мошенничестве и хищении имущества в крупном размере.

С заявлением к астраханским полицейским обратился руководитель одной из местных рыболовецких артелей. Он рассказал, что житель Пензы, представлявший частную компанию, заключил с ним контракт о поставке 10 тонн мороженой рыбы и обязался оплатить товар в течение 15 дней после получения.

Пензенец сотрудничал с бригадой не первый год и все это время был добросовестным партнером. Полностью доверяя ему, астраханец отправил леща и воблу на сумму более 320 000 рублей без предоплаты. Покупатель по телефону подтвердил получение рыбы, а также сказал, что отправил ее на реализацию и вскоре оплатит.

Через некоторое время партнер попросил астраханца дать ему отсрочку, так как купил квартиру. Бригадир напрямую связался с предпринимателем, от лица которого действовал пензенец. Оказалось, что бывший представитель фирмы давно уволился и уехал из города.

После возбуждения уголовного дела злоумышленник был объявлен в розыск. Полицейские установили, что он покинул Россию и переехал на постоянное место жительства в Египет. Мужчину объявили в международный розыск. В марте 2018 года он был этапирован Интерполом в Россию и доставлен в Астрахань.

Следствие установило, что пензенец, не имея никаких юридических полномочий, ввел астраханца в заблуждение и убедил его в законности сделки. Деньги, полученные от реализации рыбы, он потратил на бизнес по изготовлению колбас и блюд русской кухни в Египте.

«Расследование уголовного дела в отношении жителя города Пензы завершено. Оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

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Гость|11.10.2018 12:28|

penzainform.ru писал(a):

Деньги, полученные от реализации рыбы, он потратил на бизнес по изготовлению колбас и блюд русской кухни в Египте.
Ну не пропил же. Укрепил русско-египтскую дружбу.

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