27.09.2018 | 09:25

37-летнему жителю Каменки не удалось добиться смягчения наказания, которое определил ему суд.

Гражданин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, покушении на убийство несовершеннолетнего, а также в угрозе убийством, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Мужчина, ранее судимый за наркоторговлю, неоднократно бил ребенка своей гражданской супруги всем, что попадалось под руку - ремнем, книгой, ложкой, резиновым шлангом и металлическим шлангом от душа. По его собственным словам, так он воспитывал малыша.

Утром 18 января 2017 года он взял пятилетнего мальчика за ноги и раздвинул их так, что сломал малышу левую бедренную кость.

Вечером 12 марта 2018 года пьяный мужчина схватил топор и потребовал у сожительницы под угрозой смерти написать расписку с отказом от их дочери, родившейся в 2017 году. Женщина перепугалась, а пьяный глава семьи схватил мальчика за ноги и ударил его головой об пол. Затем он кинул в ребенка деревянный стул, схватил его и повел в ванную, закрыл дверь и ударил острием топора по голове. Убить ребенка помешала мать, которая стучала в дверь, кричала и звала на помощь.

В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, у него оказалась ампутирована часть пальца левой руки.

При задержании злоумышленника обнаружилась его причастность еще к одному преступлению. При обыске в доме сотрудники полиции нашли порох общей массой 200,28 грамма и смесь бездымных порохов массой 148,12 грамма. Как выяснилось, опасные вещества мужчина нашел весной 2016 года и хранил дома в шкафу.

Каменский городской суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, а также к штрафу в размере 50 000 рублей. Кроме того, с него было взыскано 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако осужденный «воспитатель» счел приговор слишком суровым и подал апелляцию. Но ему не удалось смягчить наказание: судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу 26 сентября 2018 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.