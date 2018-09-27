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Криминал | Истязавший ребенка житель Каменки не добился смягчения приговора

27.09.2018|09:25
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37-летнему жителю Каменки не удалось добиться смягчения наказания, которое определил ему суд.

Гражданин был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, покушении на убийство несовершеннолетнего, а также в угрозе убийством, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Мужчина, ранее судимый за наркоторговлю, неоднократно бил ребенка своей гражданской супруги всем, что попадалось под руку - ремнем, книгой, ложкой, резиновым шлангом и металлическим шлангом от душа. По его собственным словам, так он воспитывал малыша.

Утром 18 января 2017 года он взял пятилетнего мальчика за ноги и раздвинул их так, что сломал малышу левую бедренную кость.

Вечером 12 марта 2018 года пьяный мужчина схватил топор и потребовал у сожительницы под угрозой смерти написать расписку с отказом от их дочери, родившейся в 2017 году. Женщина перепугалась, а пьяный глава семьи схватил мальчика за ноги и ударил его головой об пол. Затем он кинул в ребенка деревянный стул, схватил его и повел в ванную, закрыл дверь и ударил острием топора по голове. Убить ребенка помешала мать, которая стучала в дверь, кричала и звала на помощь.

В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, у него оказалась ампутирована часть пальца левой руки.

При задержании злоумышленника обнаружилась его причастность еще к одному преступлению. При обыске в доме сотрудники полиции нашли порох общей массой 200,28 грамма и смесь бездымных порохов массой 148,12 грамма. Как выяснилось, опасные вещества мужчина нашел весной 2016 года и хранил дома в шкафу.

Каменский городской суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, а также к штрафу в размере 50 000 рублей. Кроме того, с него было взыскано 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако осужденный «воспитатель» счел приговор слишком суровым и подал апелляцию. Но ему не удалось смягчить наказание: судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу 26 сентября 2018 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|27.09.2018 10:02|

Пусть это ничтожество сдохнет в тюрьме, а малышу скорейшего выздоровления !

Гость|27.09.2018 10:03|

Жаль мало дали.

Гость|27.09.2018 10:03|

Приговор отменить! Взять за ноги и разорвать пополам! Потом остриём топора по голове и отрубить все пальцы. Так же как и он делал. А ещё все это сопровождать избиением резиновым шлангом.

Гость|27.09.2018 10:16|

penzainform.ru писал(a):

к 11 годам
за такие издевательства пожизненное надо давать

Гость|27.09.2018 10:46|

Гость писал(a):

за такие издевательства пожизненное надо давать
За такое на корм собакам надо пускать.

Гость|27.09.2018 10:55|

Как же законодатели спят после таких историй! Почему суды назначают такие сроки за искареженные жизни? Надеюсь, этот уродливый не выйдет из тюрьмы.

Гость|27.09.2018 10:57|

А почему матери, которая молчала так долго, ничего не сделали. Это ж надо, над её ребёнком так издеваются, а она молчит. Сломал ногу ребенку, она промолчала, ждала пока прибьет что ли? Слов нет, одни мысли, и те матом

Гость|27.09.2018 11:06|

Вот и пожалей скот,который "воспитывают" надзиратели. Правильно делают.

Имя: Гость
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