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Криминал | Житель Каменки отправится в колонию за покушение на убийство пасынка

25.07.2018|15:12
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37-летнего жителя Каменки осудили за истязание и покушение на убийство 6-летнего пасынка, умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью, а также незаконное приобретение и хранение бездымного пороха.

Вечером 12 марта мальчик был дома вместе с матерью, младшей сестрой и пьяным отчимом. В какой-то момент последний стукнул ребенка головой об пол, бросил в него деревянный стул, задев кисть левой руки, а затем взял топор и затащил пасынка в ванную комнату, где минимум раз ударил его орудием по голове.

Ребенок получил черепно-мозговую травму и травму первого пальца левой руки. Врачи вовремя оказали мальчику медицинскую помощь, иначе преступный умысел отчима убить его воплотился бы в жизнь.

Более того, тем же вечером до указанного инцидента агрессор грозил сожительнице топором и говорил, что убьет ее, если та не откажется от их дочери.

Мужчина истязал пасынка не впервые: это происходило с февраля 2017 года. Он постоянно бил ребенка по голове и телу то книгой, то ремнем, то полиэтиленовым шлангом, то резиновым душевым шлагом с металлической оплеткой, то металлической ложкой. Следователям он объяснял, что таким образом воспитывал мальчика.

В январе 2017-го в спальне отчим сломал ребенку бедренную кость, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Испугавшись наказания, мальчик сказал матери и врачам, что травмировался сам.

Также оказалось, что он причастен к еще одному преступлению. Осенью 2016-го мужчина нашел на чердаке дома возлюбленной чуть более 200 граммов бездымного пороха и смесь порохов массой около 150 граммов и перенес взрывчатое вещество в шкаф в спальне, где незаконно хранил.

Суд приговорил жителя Каменки к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года и штрафу на сумму 50 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|25.07.2018 15:42|

Нормально накрутили

Гость|25.07.2018 15:45|

Мамашку тоже нужно привлечь по уголовной и лишить родительских прав.

Гость|25.07.2018 15:50|

Капец, если верить написанному его надо ликвидировать.

Гость|25.07.2018 15:59|

Что движет такими женщинами?

Гость|25.07.2018 16:12|

Ну как можно жить с таким уродом, который издевается над ребенком 6ти летним! Что за мать?! Глотку такому перегрызть за сына! Ну у них же любовь...

Гость|25.07.2018 16:16|

Гость писал(a):

Ну у них же любовь...
Наивняк, любоффь в сказках про лягушку.

Гость|25.07.2018 16:37|

Гость писал(a):

Ну как можно жить с таким уродом, который издевается над ребенком 6ти летним! Что за мать?! Глотку такому перегрызть за сына! Ну у них же любовь...

Нынешние женщины коня на скаку не остановят, за свое дитя не заступятся. На табачек променяла дитя, да и какой там табачек в пьном угаре.

Имя: Гость
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