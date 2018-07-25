25.07.2018 | 15:12

37-летнего жителя Каменки осудили за истязание и покушение на убийство 6-летнего пасынка, умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью, а также незаконное приобретение и хранение бездымного пороха.

Вечером 12 марта мальчик был дома вместе с матерью, младшей сестрой и пьяным отчимом. В какой-то момент последний стукнул ребенка головой об пол, бросил в него деревянный стул, задев кисть левой руки, а затем взял топор и затащил пасынка в ванную комнату, где минимум раз ударил его орудием по голове.

Ребенок получил черепно-мозговую травму и травму первого пальца левой руки. Врачи вовремя оказали мальчику медицинскую помощь, иначе преступный умысел отчима убить его воплотился бы в жизнь.

Более того, тем же вечером до указанного инцидента агрессор грозил сожительнице топором и говорил, что убьет ее, если та не откажется от их дочери.

Мужчина истязал пасынка не впервые: это происходило с февраля 2017 года. Он постоянно бил ребенка по голове и телу то книгой, то ремнем, то полиэтиленовым шлангом, то резиновым душевым шлагом с металлической оплеткой, то металлической ложкой. Следователям он объяснял, что таким образом воспитывал мальчика.

В январе 2017-го в спальне отчим сломал ребенку бедренную кость, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Испугавшись наказания, мальчик сказал матери и врачам, что травмировался сам.

Также оказалось, что он причастен к еще одному преступлению. Осенью 2016-го мужчина нашел на чердаке дома возлюбленной чуть более 200 граммов бездымного пороха и смесь порохов массой около 150 граммов и перенес взрывчатое вещество в шкаф в спальне, где незаконно хранил.

Суд приговорил жителя Каменки к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года и штрафу на сумму 50 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.