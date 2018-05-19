19.05.2018 | 10:23

Суд избрал меру пресечения в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Мужчина заключен под домашний арест на срок до 12 июля.

Об этом сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Наталия Фомина.

Чиновника подозревают в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Предполагается, что преступление было совершено в период с июня по декабрь 2016 года на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

Следствие установило, что подозреваемый, будучи начальником отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства регионального минлесхоза, вместе с замдиректора и мастером Юрсовского лесхоза, а также директором Кададинского лесничества организовал и произвел вырубку сырорастущих сосен в ликвидном объеме 4 788 кубометров.

В результате лесному фонду России был причинен материальный ущерб на сумму более 90 миллионов рублей.

Ранее директору Кададинского лесничества предъявили обвинение в пособничестве в незаконной рубке, совершенной в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заместителя директора и мастера Юрсовского лесхоза обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.