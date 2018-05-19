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Криминал | В Пензе замминистра лесного хозяйства отправлен под домашний арест

19.05.2018|10:23
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Суд избрал меру пресечения в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Мужчина заключен под домашний арест на срок до 12 июля.

Об этом сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Наталия Фомина.

Чиновника подозревают в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Предполагается, что преступление было совершено в период с июня по декабрь 2016 года на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

Следствие установило, что подозреваемый, будучи начальником отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства регионального минлесхоза, вместе с замдиректора и мастером Юрсовского лесхоза, а также директором Кададинского лесничества организовал и произвел вырубку сырорастущих сосен в ликвидном объеме 4 788 кубометров.

В результате лесному фонду России был причинен материальный ущерб на сумму более 90 миллионов рублей.

Ранее директору Кададинского лесничества предъявили обвинение в пособничестве в незаконной рубке, совершенной в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заместителя директора и мастера Юрсовского лесхоза обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

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Гость|19.05.2018 10:39|

penzainform.ru писал(a):

Суд избрал меру пресечения в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Мужчина заключен под домашний арест на срок до 12 июля.

Об этом сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Наталия Фомина.

Предлагаю СК озаботится содержанием "подозреваемых", на базе пионерлагеря Орлёнок можно открыть небольшой закрытый оздоровительный комплекс для временного содержания, может и самим когда пригодится.

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