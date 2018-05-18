Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|11:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+22oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

Криминал | В Пензе замминистра лесного хозяйства подозревают в незаконной рубке сосен

18.05.2018|09:14
Печать

В отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере.

Следствие установило, что в период с июня по декабрь 2016 года подозреваемый, занимая на тот момент должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства регионального минлесхоза совместно с замдиректора и мастером Юрсовского лесхоза, а также директором Кададинского лесничества организовал и произвел незаконную рубку сырорастущих сосен в Кузнецком и Сосновоборском районах.

Преступление было совершено под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия на основании подложных документов.

После сплошной рубки деревьев в ликвидном объеме 4 788 кубометров (на площади 17,8 гектара) лесному фонду России был причинен материальный ущерб в размере более 90 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее директору Кададинского лесничества было предъявлено обвинение в пособничестве в незаконной рубке, совершенной в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заместителя директора и мастера Юрсовского лесхоза обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

0
0
0
0
 
Гость|18.05.2018 09:42|

Москвина давно пора проверить. Он руководит всем этим воровским царством.

Гость|18.05.2018 09:46|

У этих воров есть другие приемы. Не получится взять- начнут жечь леса. Там отборное жульё процветает под эгидой министра.

Гость|18.05.2018 09:49|

Всех кто там поработал хотя бы год надо уже под суд отдавать с высшей мерой.

Гость|18.05.2018 10:00|

Гость писал(a):

Твой дед сражался, погибал, отстраивал, создавал, а ты бежать?

Гость|18.05.2018 10:05|

Что толку,проведут якобы следствие,суд взыщет штраф на 50 тысяч и отпустит. Березин именно по этому сценарию идёт. Пару лет расследований,потом суд,штраф и свободен. Смех,а не правосудие.

Гость|18.05.2018 10:09|

"Работа" поставлена на поток, это только обнаружили

Гость|18.05.2018 10:19|

Аж жуть берёт, как такое можно сказать, что зам министра и не законно. Дык он хозяин всего лесного хозяйства, а хозяин как хочет так и распоряжается своими вещами.

Гость|18.05.2018 10:20|

Гость писал(a):

Смех,а не правосудие

Попробуй мешок отходов для кур взять, смешно не покажется.

Гость|18.05.2018 10:20|

вывсеврети! не может такой честнейший человек, на таком посту, так нагло красть!

Гость|18.05.2018 10:31|

В России ныне априори

В любой конторе вор на воре...

Гость|18.05.2018 10:32|

Гость писал(a):

Москвина давно пора
Сотрудники министерства готовы дать показания против него и его прихвостней и подруг, если СК тоже возьмется!!!

Гость|18.05.2018 10:51|

все идет от рыжего москвина развалил все лесное хозяйство области куда смотрит власть

Гость|18.05.2018 10:57|

Я, как человек знакомый с работой этой организации скажу, там такой воровство и приписки, каких вы у Сердюкова с Васильевой не видели.

Гость|18.05.2018 10:59|

Если "крыша" не впряжется в тему, министр Москвин по кличке "Рыжуля" сядет, условкой не отделается.

Гость|18.05.2018 10:59|

Лучше Китайцам отдать. Это хоть наши зарабатывают. Посмотрим когда Китайцев запустят сколько они вырубят сосен?!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 