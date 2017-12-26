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Криминал | Чиновница оштрафована за регистрацию права собственности на землю в сквере

26.12.2017|15:56
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Суд вынес приговор заместителю начальника отдела по городу Заречному Управления Росреестра по Пензенской области, признав ее виновной в халатности.

В начале февраля 2016 года в зареченский отдел от представителя жительницы областного центра поступило заявление о государственной регистрации права собственности на участок земли площадью 1 600 квадратных метров земли в одном из старейших скверов Пензы - имени Лермонтова.

Заместитель начальника отдела ненадлежащим образом провела правовую экспертизу, не проверила наличие ранее зарегистрированных или заявленных прав на этот объект недвижимости и, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, зарегистрировала право собственности на землю.

Она внесла в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними соответствующую запись, подтверждающую право собственности пензячки на участок, указав вид разрешенного использования - для размещения пневматического тира, который был приобретен той в 2014 году.

Таким образом, право собственности на участок рыночной стоимостью 14,6 млн рублей было оформлено незаконно. Кроме того, действия заместителя начальника отдела нарушили нормальную работу ведомства. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, которое закончилось вынесением приговора.

«Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|26.12.2017 16:35|

Не плохо заработать можно 14,6 миллионов, а наказание 30 тысяч. Вот это бизнес! Да здравствует наш Суд, самый гуманный суд в мире!

Гость|26.12.2017 16:52|

САЖАТЬ ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ. ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК.

Гость|26.12.2017 17:18|

И БУДЕТ РАБОТАТЬ НАПРЕЖНЕМ МЕСТЕ?

Гость|26.12.2017 17:27|

penzainform.ru писал(a):

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Прям как АГумагомедова и наверное и Савина и снова в упряжку.

Гость|26.12.2017 17:30|

Суд))))

Имя: Гость
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