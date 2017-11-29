29.11.2017 | 11:22

Завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя начальника отдела по городу Заречному регионального управления Росреестра в халатности.

Речь идет о регистрации 1 600 квадратных метров земли в одном из старейших скверов Пензы - имени Лермонтова. Земля возле бывшего кинотеатра «Родина» оказались в собственности у жительницы областного центра. Она оформила право собственности, подав документы о регистрации участка в управление Росреестра через доверенное лицо в Заречном.

По итогам проверки деятельности заместителя начальника зареченского отдела Управления Росреестра по Пензенской области было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в начале февраля 2016 года в зареченский отдел от представителя жительницы Пензы поступило заявление о государственной регистрации права собственности на данный участок.

Заместитель начальника отдела ненадлежащим образом провела правовую экспертизу, не проверила наличие ранее зарегистрированных или заявленных прав на этот объект недвижимости и, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, зарегистрировала право собственности на землю.

Она внесла в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними соответствующую запись, подтверждающую право собственности пензячки на участок, указав вид разрешенного использования - для размещения пневматического тира, который был приобретен той в 2014 году.

Таким образом, право собственности на участок рыночной стоимостью 14,6 млн рублей было оформлено незаконно.

При этом был нарушен принцип платности использования земли, предусмотренный Земельным кодексом РФ. В частности, другие граждане лишились возможности обратиться в мэрию Пензы с заявлением об аренде участка, а администрация, в свою очередь, не получила доход от аренды.

Кроме того, действия заместителя начальника отдела нарушили нормальную работу ведомства.

Ленинский районный суд Пензы удовлетворил исковое заявление администрации Пензы о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности жительницы города на данный земельный участок.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.