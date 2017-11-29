Пензенское информационное агентство|18+|Среда|29 ноя 2017|12:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.49  |  $  58.41
 

Криминал | Зареченка пойдет под суд за регистрацию собственности на землю в сквере Пензы

29.11.2017|11:22
Печать

Завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя начальника отдела по городу Заречному регионального управления Росреестра в халатности.

Речь идет о регистрации 1 600 квадратных метров земли в одном из старейших скверов Пензы - имени Лермонтова. Земля возле бывшего кинотеатра «Родина» оказались в собственности у жительницы областного центра. Она оформила право собственности, подав документы о регистрации участка в управление Росреестра через доверенное лицо в Заречном.

По итогам проверки деятельности заместителя начальника зареченского отдела Управления Росреестра по Пензенской области было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в начале февраля 2016 года в зареченский отдел от представителя жительницы Пензы поступило заявление о государственной регистрации права собственности на данный участок.

Заместитель начальника отдела ненадлежащим образом провела правовую экспертизу, не проверила наличие ранее зарегистрированных или заявленных прав на этот объект недвижимости и, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, зарегистрировала право собственности на землю.

Она внесла в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними соответствующую запись, подтверждающую право собственности пензячки на участок, указав вид разрешенного использования - для размещения пневматического тира, который был приобретен той в 2014 году.

Таким образом, право собственности на участок рыночной стоимостью 14,6 млн рублей было оформлено незаконно.

При этом был нарушен принцип платности использования земли, предусмотренный Земельным кодексом РФ. В частности, другие граждане лишились возможности обратиться в мэрию Пензы с заявлением об аренде участка, а администрация, в свою очередь, не получила доход от аренды.

Кроме того, действия заместителя начальника отдела нарушили нормальную работу ведомства.

Ленинский районный суд Пензы удовлетворил исковое заявление администрации Пензы о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности жительницы города на данный земельный участок.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Гость|29.11.2017 11:54|

Вот они чо творят чинуши ЗАТО Заречного...

А можно у ВАС зарегистрировать земельку территории в США, или на Луне или Юпитере?

Гость|29.11.2017 11:59|

Ну попы теперь все правильно оформят, "комар носу не подточит".

Гость|29.11.2017 12:01|

Крышу домика на этой территории интенсивно кроют.

Гость|29.11.2017 12:04|

penzainform.ru писал(a):

Таким образом, право собственности на участок рыночной стоимостью 14,6 млн рублей было оформлено незаконно.
Попам забесплатно всё по закону оформят.

Гость|29.11.2017 12:13|

Гость писал(a):

Крышу домика на этой территории интенсивно кроют.
Неужели под купола очередной часовеньки?

Гость|29.11.2017 12:14|

Гость писал(a):

Вот они чо творят чинуши ЗАТО Заречного...

А можно у ВАС зарегистрировать земельку территории в США, или на Луне или Юпитере?

В США не выйдет,а на луне всегда пожалуйста.

Гость|29.11.2017 12:20|

Не вышла чухальником-вот Попков вышел!

Гость|29.11.2017 12:38|

Раньше наверно прокатывало,а здесь СОБОР не позволил. Надо бы проверить сколько таких регистраций через ЗАТО прощло...

Гость|29.11.2017 12:48|

Рыба гниет с головы. Каково руководство, таковы и подчиненные. Как Романова с Барулиной рулят землей, так и их зареченские "младшие" товарищи. Да и Бубнов с Кудиновым тоже ручки погрели...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!