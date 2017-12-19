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Криминал | Ледяной дождь помог злоумышленникам украсть провода в Башмаковском районе

19.12.2017|15:09
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Стихия, обрушившаяся на Пензенскую область 3 декабря, оказалась выгодна двум нечистым на руку гражданам.

Фронт ледяного дождя прошел через Земетчинский, Вадинский, Башмаковский, Лунинский и ряд других районов. В ликвидации последствий принимали участие 16 бригад, в которые входили 96 человек оперативного ремонтного персонала. Кроме того, 8 бригад были направлены в зону аварий из прочих районов Пензенской области, а еще 8 бригад - из других регионов.

Между селами Троицкое и Тимирязево Башмаковского района из-за обледенения упали опоры линии электропередачи. Рабочие отключили электричество, чтобы в ближайшее время заняться ремонтом и как можно скорее вернуть сельчанам благо цивилизации.

Однако злоумышленники действовали еще быстрее. Ночью они подъехали на грузовике к обесточенной линии и срезали алюминиевые провода. По первоначальным данным, общая протяженность кабеля составляла порядка 3,5 км, но после уточнения она оказалась больше - около 5 км.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и установили причастность к совершению преступления двоих работников энергоснабжающей организации, одному из которых 31 год, другому - 43.

«Они дали признательные показания. Похищенные провода изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|19.12.2017 15:53|

Что охраняем то и имеем .

Гость|19.12.2017 16:16|

молодой дебил а старший ещё дебильнее. вероятнее всего с ними был третий - зелёный змий.

Гость|19.12.2017 16:28|

....но не погасет огонь моей души!!!(С)

Гость|19.12.2017 16:46|

А потом такие вот товарищи рассказывают про врагов за океаном ))

Гость|19.12.2017 17:45|

Что охраняем то и имеем

Гость|19.12.2017 18:34|

Гость писал(a):

А потом такие вот товарищи рассказывают про врагов за океаном ))
истина

Гость|19.12.2017 18:35|

Гость писал(a):

А потом такие вот товарищи рассказывают про врагов за океаном ))
Трамп провода срезАл

Гость|19.12.2017 18:55|

А почему ремонтники медленнее воров?

Имя: Гость
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