28.11.2017 | 18:22

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял решение оставить должность. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил глава региона Иван Белозерцев в своем микроблоге.

«Вице-губернатор Пензенской области покидает пост по собственному желанию. Благодарен Валерию Александровичу Савину за совместную работу. Он опытный и грамотный управленец», - написал Иван Белозерцев.

Валерий Савин был назначен на пост вице-губернатора в начале декабря 2015 года. На него были возложены обязанности по обеспечению взаимодействия правительства области с правоохранительными органами, воинскими частями, координации вопросов здравоохранения и спорта.

Валерий Александрович родился 17 июня 1963 года в Пензе. В 1985 году окончил Пензенский политехнический институт, в 1996-м - Поволжскую академию государственной службы.

В 1985-1993 годах был аспирантом, инженером, затем старшим преподавателем политехнического института.

В 1993-1998 гг. занимался в администрации Пензы работой с молодежью и связями с общественностью. В 1998-2005 гг. В. Савин - заместитель главы администрации г. Пензы.

В 2005-2007 гг. - начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области. В 2007-2008 гг. Валерий Александрович возглавлял администрацию Первомайского района Пензы, затем - Ленинского.

В сентябре 2008-го был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области, в январе 2014-го - вице-губернатором.

С мая 2014-го он был помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. С июня 2015-го возглавлял правительство Пензенской области.