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Политика | Пензенский вице-губернатор Валерий Савин ушел с поста

28.11.2017|18:22
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Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял решение оставить должность. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил глава региона Иван Белозерцев в своем микроблоге.

«Вице-губернатор Пензенской области покидает пост по собственному желанию. Благодарен Валерию Александровичу Савину за совместную работу. Он опытный и грамотный управленец», - написал Иван Белозерцев.

Валерий Савин был назначен на пост вице-губернатора в начале декабря 2015 года. На него были возложены обязанности по обеспечению взаимодействия правительства области с правоохранительными органами, воинскими частями, координации вопросов здравоохранения и спорта.

Валерий Александрович родился 17 июня 1963 года в Пензе. В 1985 году окончил Пензенский политехнический институт, в 1996-м - Поволжскую академию государственной службы.

В 1985-1993 годах был аспирантом, инженером, затем старшим преподавателем политехнического института.

В 1993-1998 гг. занимался в администрации Пензы работой с молодежью и связями с общественностью. В 1998-2005 гг. В. Савин - заместитель главы администрации г. Пензы.

В 2005-2007 гг. - начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области. В 2007-2008 гг. Валерий Александрович возглавлял администрацию Первомайского района Пензы, затем - Ленинского.

В сентябре 2008-го был назначен заместителем председателя правительства Пензенской области, в январе 2014-го - вице-губернатором.

С мая 2014-го он был помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. С июня 2015-го возглавлял правительство Пензенской области.

Источник — Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|28.11.2017 18:53|

Порядочный руководитель! Спасибо за работу

Гость|28.11.2017 18:54|

Комментарии излишни.

Гость|28.11.2017 18:57|

в который раз?

Гость|28.11.2017 18:57|

Когда чиновников заменят компьютерными программами?

Гость|28.11.2017 19:01|

Ушел?.. Ушли?..

Гость|28.11.2017 19:01|

А тебя на замену , только нос не дорос

Гость|28.11.2017 19:01|

чухальник следующий?

Гость|28.11.2017 19:03|

Теперь сошлют в Октябрьский Сад, на прокорм дадут 5 мил. в год. Как жить то будет?

Гость|28.11.2017 19:06|

Скорее будет "смотрящим" вместо Пашкова

Гость|28.11.2017 19:15|

Да ладно Вам!

Номенклатура незаменима придумают какой-нибудь новый пост,благо налогов собрали много в государстве!

Тактаровы,плющи,егоровы вон тусуются с места на место- и ничего,весело живут.

И этому местечко найдётся.

Гость|28.11.2017 19:17|

А это не про него здесь писали землицу где то поишевке получил?

Гость|28.11.2017 19:20|

А когда Пашкова судить будут и Канцерову?

Гость|28.11.2017 19:20|

Ага,по собственному желанию..он сопротивлялся,но его убедили.

Гость|28.11.2017 19:23|

penzainform.ru писал(a):

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял решение оставить должность.
Ну извольте господа ну не бывает такого чуда,ну не могут чинки без соответствующей подоплёки этого делать.Дожали ,вот в это можно верить.Но скоро он вынырнет из другого угла этого болота под другим слоганом....но на нашей с Вами шее однозначно.

Гость|28.11.2017 19:24|

Ой! Теперь тузявка обгавкается о своей роли в этом!Только забор-то все равно сносить придется...

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Имя: Гость
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