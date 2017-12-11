11.12.2017 | 12:40

В Земетчинском районе задержаны охотники, перевозившие мясо незаконно убитого лося. Два УАЗа с группой людей остановили на выезде из леса между селами Большая Ижмора и Десятый Октябрь.

В пятницу, 8 декабря, в этом районе проводился рейд по выявлению и пресечению нарушений охотничьего законодательства. Сотрудники охотнадзора услышали три выстрела и, изучив местность, обнаружили следы добычи и разделки лося.

Чтобы задержать преступников, на всех выездах из леса были организованы посты. Спустя несколько часов на одном из них остановили два автомобиля с охотниками.

В одной машине обнаружили мясо пятилетней самки лося. Животное было добыто нелегально.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Преступникам может грозить штраф, обязательные или исправительные работы или арест на срок до полугода.

«Также придется оплатить ущерб, причиненный незаконной добычей самки лося, который составляет 200 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

9 декабря стало известно, что в Иссинском районе браконьеры зверски расстреляли стадо диких кабанов.