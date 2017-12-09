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Криминал | В Иссинском районе зверски расстреляли стадо диких кабанов

09.12.2017|14:57
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Иссинское побоище потрясло не только местных жителей, но и сотрудников правоохранительных органов и минлесхоза. Кровавая расправа, произошедшая между селами Симанки и Долгоруково, шокировала даже специалистов охотнадзора. Столь массового истребления лесных обитателей в Пензенской области не встречалось в последние несколько десятилетий.

Неподалеку от границы с Мордовией группа людей с оружием безжалостно уничтожила целое семейство кабанов. Услышав пальбу, местные активисты-охотники поняли, что пришла беда, и поспешили на звук.

«Когда подъехали, то увидели мужчину, убегавшего от нас. Мы его догнали, стали выяснять, что он здесь делает. Он сказал, что охотился, только не на кабана, а на зайца. Все руки у него были в крови. Как выяснилось позже, он вскрывал животы, чтобы тушки не пропали», - рассказал очевидец Анатолий Кочетковский.

От увиденного в большом овраге местные жители буквально опешили. Повсюду были кровь, гильзы и туши застреленных кабанов. По мере исследования низины количество находок росло, в итоге насчитали 12 варварски загубленных диких животных. На место происшествия сразу вызвали полицейских и представителей охотнадзора.

«Уже есть признаки того, что эта охота была незаконной. Если этот факт будет доказан сотрудниками полиции, то это деяние будет квалифицироваться как уголовно-наказуемое. Также имеются признаки крупного ущерба», - отметил начальник отдела охотнадора минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

Бойня произошла в Булычевских угодьях Иссинского района, закрепленных за Пензенским региональным союзом охотников и рыболовов. После оружейной канонады пали 6 самцов и 6 самок диких свиней - и это только те, что удалось обнаружить. Очевидцы утверждают, что с места преступления скрылся серый УАЗ, в который успели погрузить еще несколько крупных особей.

«Так цинично уничтожать животных, как сделали эти люди, просто недопустимо. Если у них нет совести, то хотя бы закон должен их наказать», - добавил Анатолий Кочетковский.

Местные охотники по следам вычислили, что стрелков было не менее 7 человек. Сейчас их разыскивает полиция. Только по предварительным данным, ущерб составил более 700 тысяч рублей. Виновным может грозить уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы. Правоохранительные органы также проверят, как охотобщество, за которым закреплены угодья, допустило массовое убийство кабанов.

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Гость|09.12.2017 18:50|

Нет, а что кабанам денег и жратвы дать нужно было? Мясо оно и есть мясо.

Гость|09.12.2017 18:56|

Любительскую охоту надо запретить законом . Охотиться должны иметь право только жители тайги для выживания в дикой природе . И строго с ограничениями .

Гость|09.12.2017 19:06|

Гость писал(a):

Любительскую охоту надо запретить законом
Мож тебе еще и выборы честные организовать?

Гость|09.12.2017 19:15|

Все дело в охот обществах то есть отдали частникам не законно а они творят что хотят кто отдал и за сколько

Гость|09.12.2017 19:24|

Пупочки обычно так охотятся.А это походу из обычных.Удача улыбнулась и ту отняли.

Журналюги.Какая бойня???Это лес,звери и человек ищущий пропитания.Вы ещё про убийства на птицефабрике слезу вышибайте из людей.

Гость|09.12.2017 19:26|

не пойму отличие " зверского " расстрела животных от какого-то другого. убийство бессмысленное и жестокое с моей точки зрения и организованными охотниками и такими, как эти , мне одинаково омерзительно.

Гость|09.12.2017 19:30|

так что с мужиком .которого поймали жители ?

Гость|09.12.2017 19:31|

Кабана заболели будет дона команда на полный отстрел

Гость|09.12.2017 19:35|

Гость писал(a):

ак что с мужиком .которого поймали жители ?
Его Закабанили тоже!!!

Гость|09.12.2017 20:01|

Гость писал(a):

Журналюги.Какая бойня???Это лес,звери и человек ищущий пропитания.
Ты первоьбытный? Давно из пещеры?

Гость писал(a):

Гость|09.12.2017 19:26|

не пойму отличие " зверского " расстрела животных от какого-то другого. убийство бессмысленное и жестокое с моей точки зрения и организованными охотниками

Это не охотники, а браконьеры. Баллистическую экспертизу проведут - найдут ушлепков.

Имя: Гость
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