09.12.2017 | 14:57

Иссинское побоище потрясло не только местных жителей, но и сотрудников правоохранительных органов и минлесхоза. Кровавая расправа, произошедшая между селами Симанки и Долгоруково, шокировала даже специалистов охотнадзора. Столь массового истребления лесных обитателей в Пензенской области не встречалось в последние несколько десятилетий.

Неподалеку от границы с Мордовией группа людей с оружием безжалостно уничтожила целое семейство кабанов. Услышав пальбу, местные активисты-охотники поняли, что пришла беда, и поспешили на звук.

«Когда подъехали, то увидели мужчину, убегавшего от нас. Мы его догнали, стали выяснять, что он здесь делает. Он сказал, что охотился, только не на кабана, а на зайца. Все руки у него были в крови. Как выяснилось позже, он вскрывал животы, чтобы тушки не пропали», - рассказал очевидец Анатолий Кочетковский.

От увиденного в большом овраге местные жители буквально опешили. Повсюду были кровь, гильзы и туши застреленных кабанов. По мере исследования низины количество находок росло, в итоге насчитали 12 варварски загубленных диких животных. На место происшествия сразу вызвали полицейских и представителей охотнадзора.

«Уже есть признаки того, что эта охота была незаконной. Если этот факт будет доказан сотрудниками полиции, то это деяние будет квалифицироваться как уголовно-наказуемое. Также имеются признаки крупного ущерба», - отметил начальник отдела охотнадора минлесхоза Пензенской области Денис Салагин.

Бойня произошла в Булычевских угодьях Иссинского района, закрепленных за Пензенским региональным союзом охотников и рыболовов. После оружейной канонады пали 6 самцов и 6 самок диких свиней - и это только те, что удалось обнаружить. Очевидцы утверждают, что с места преступления скрылся серый УАЗ, в который успели погрузить еще несколько крупных особей.

«Так цинично уничтожать животных, как сделали эти люди, просто недопустимо. Если у них нет совести, то хотя бы закон должен их наказать», - добавил Анатолий Кочетковский.

Местные охотники по следам вычислили, что стрелков было не менее 7 человек. Сейчас их разыскивает полиция. Только по предварительным данным, ущерб составил более 700 тысяч рублей. Виновным может грозить уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы. Правоохранительные органы также проверят, как охотобщество, за которым закреплены угодья, допустило массовое убийство кабанов.