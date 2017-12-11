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Криминал | 50-летнего жителя Никольска оштрафовали за продажу самогона

11.12.2017|16:34
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50-летний житель Никольска заплатит за реализацию спиртосодержащей продукции.

В период с 14 по 24 октября мужчина продал своему знакомому две полулитровые бутылки самогона по 100 рублей за каждую, тем самым нарушив закон.

«В судебном заседании он полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

За деяние мужчине назначен административный штраф в размере 1 500 рублей.

7 октября сообщалось, что штраф за аналогичное нарушение заплатит житель Вазерок Бессоновского района.

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