11.12.2017 | 16:34

50-летний житель Никольска заплатит за реализацию спиртосодержащей продукции.

В период с 14 по 24 октября мужчина продал своему знакомому две полулитровые бутылки самогона по 100 рублей за каждую, тем самым нарушив закон.

«В судебном заседании он полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

За деяние мужчине назначен административный штраф в размере 1 500 рублей.

7 октября сообщалось, что штраф за аналогичное нарушение заплатит житель Вазерок Бессоновского района.