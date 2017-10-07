Жителю села Вазерки Бессоновского района назначен штраф за незаконную реализацию алкоголя.
В июне мужчина у себя дома продал за 150 рублей одну бутылку самогона крепостью 38% об., свободная продажа которого запрещена федеральным законом.
Впоследствии он полностью признал свою вину.
В итоге его сочли виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на полторы тысячи рублей.
«Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.
Мужик купил самогонный аппарат (на каждом углу торгуют), сделал первый для себя и по-соседски угостил бутылочкой соседа, а тот его "по-соседски" сдал. Не делайте добра люди.