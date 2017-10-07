07.10.2017 | 12:40

Жителю села Вазерки Бессоновского района назначен штраф за незаконную реализацию алкоголя.

В июне мужчина у себя дома продал за 150 рублей одну бутылку самогона крепостью 38% об., свободная продажа которого запрещена федеральным законом.

Впоследствии он полностью признал свою вину.

В итоге его сочли виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на полторы тысячи рублей.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.