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Общество | Житель Бессоновского района заплатит штраф за продажу самогона

07.10.2017|12:40
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Жителю села Вазерки Бессоновского района назначен штраф за незаконную реализацию алкоголя.

В июне мужчина у себя дома продал за 150 рублей одну бутылку самогона крепостью 38% об., свободная продажа которого запрещена федеральным законом.

Впоследствии он полностью признал свою вину.

В итоге его сочли виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на полторы тысячи рублей.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Гость|07.10.2017 13:05|

Мужик купил самогонный аппарат (на каждом углу торгуют), сделал первый для себя и по-соседски угостил бутылочкой соседа, а тот его "по-соседски" сдал. Не делайте добра люди.

Гость|07.10.2017 13:15|

Не придумывайте глупостей, это бутлеггеры, которые спаивают последних оставшихся в сознанке. Хочешь бухать - пей сам до алкогольный комы.

Имя: Гость
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