17.11.2017 | 10:23

Администрация Пензы выиграла суд, отстояв свое право собственности на участок земли в сквере имени Лермонтова.

В середине октября мэрия подала иск к собственнику, который владеет зданием площадью 1 600 кв. м, расположенным возле бывшего кинотеатра «Родина» в старейшем городском сквере. Мэрия просила служителей Фемиды признать у гражданина отсутствие права на земельный участок, на котором стоит здание.

Пензенец оформил в собственность землю в Лермонтовском сквере, подав документы о регистрации участка в управление Росреестра не в областном центре, а через доверенное лицо в Заречном.

По итогам проверки деятельности заместителя начальника отдела Управления Росреестра по городу Заречному было возбуждено уголовное дело по факту халатных действий при регистрации права собственности на недвижимость. Ущерб, нанесенный Пензе, составил более 1,5 млн рублей.

«Суд удовлетворил заявление администрации города Пензы. Согласно решению суда, полномочия по распоряжению земельным участком в сквере им. Лермонтова, прилегающем к бывшему кинотеатру «Родина», по адресу: ул. Белинского, д. 5, осуществляются органом местного самоуправления - администрацией города Пензы», - сообщает пресс-служба мэрии.