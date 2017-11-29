В Пензе избрана мера пресечения адвокату, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, сотрудник филиала «Адвокатская консультация № 11» Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва) способствовал реализации соглашения между сторонами о передаче 24 млн 650 тысяч рублей.
«В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с момента задержания, то есть по 26 января 2018 года включительно», - сообщили в Первомайском районном суде.
Покушение на получение взятки инкриминируется бывшему заместителю председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгию Тюрину. В начале мая стало известно, что в отношении 41-летнего депутата возбуждено уголовное дело. Он был задержан и заключен под стражу.
По данным следствия, народный избранник предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.
В рамках данной договоренности в ноябре 2016 года Георгий Тюрин получил от бизнесмена 1 миллион рублей. В качестве оставшейся части обговоренной суммы подозреваемый предложил безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1 420 квадратных метров. Формальный договор купли-продажи был оформлен на сына подозреваемого.
27 ноября Георгию Тюрину продлили меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца - до 2 февраля 2018 года.
Обвинять можно в пособничестве совершения какого-либо противоправного деяния, в заголовке новости вообще бред какой-то написан, что вы все время позоритесь?