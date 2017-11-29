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Криминал | В Пензе адвоката обвинили в посредничестве при даче взятки депутату

29.11.2017|11:23
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В Пензе избрана мера пресечения адвокату, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудник филиала «Адвокатская консультация № 11» Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва) способствовал реализации соглашения между сторонами о передаче 24 млн 650 тысяч рублей.

«В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с момента задержания, то есть по 26 января 2018 года включительно», - сообщили в Первомайском районном суде.

Покушение на получение взятки инкриминируется бывшему заместителю председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгию Тюрину. В начале мая стало известно, что в отношении 41-летнего депутата возбуждено уголовное дело. Он был задержан и заключен под стражу.

По данным следствия, народный избранник предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В рамках данной договоренности в ноябре 2016 года Георгий Тюрин получил от бизнесмена 1 миллион рублей. В качестве оставшейся части обговоренной суммы подозреваемый предложил безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1 420 квадратных метров. Формальный договор купли-продажи был оформлен на сына подозреваемого.

27 ноября Георгию Тюрину продлили меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца - до 2 февраля 2018 года.

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Гость|29.11.2017 11:56|

Обвинять можно в пособничестве совершения какого-либо противоправного деяния, в заголовке новости вообще бред какой-то написан, что вы все время позоритесь?

Гость|29.11.2017 12:01|

Фамилия адвоката?

Гость|29.11.2017 12:16|

Блин, тут зверям в зоопарке жрать нечего а они 9 бюджетов зверинца просто так передают.

Гость|29.11.2017 12:17|

Гость писал(a):

Блин, тут зверям в зоопарке жрать нечего а они 9 бюджетов зверинца просто так передают.
Я уже давно не ел мясо. Лев.

Гость|29.11.2017 12:17|

Это его Ширшина что ли сдала?

Гость|29.11.2017 12:21|

Гость писал(a):

в заголовке новости вообще бред какой-то написан, что вы все время позоритесь?
В ПензИнформ не умеют писать даже заголовки.Давно замечено.

Гость|29.11.2017 12:23|

Гость писал(a):

Гость|29.11.2017 12:16|

Блин, тут зверям в зоопарке жрать нечего а они 9 бюджетов зверинца просто так передают.

Мы давно не ели фрукты. Мартышки из третьего павильона.

Гость|29.11.2017 12:30|

А вот здесь следком зубки скорее всего обломает, на пустом месте решили состав особо тяжкого преступления придумать.

Гость|29.11.2017 12:31|

Ну ладно,допустим у журналиста хромает русский язык и литература и как следствие,не дано ему хорошо описать происшедшее.А где редактор? Кто-то же должен считать подготовленный текст,по отечески,либо по матерински, дать подзатыльник двоешнику,исправить ошибки и не позорить свой интернет-портал.Или и руководству Пензаинформ имидж не нужен.Да и департаменту СМИ получается не очень хочется читать творения журналистов? А это уже система.Заголовок не соответствует содержанию-ЭТО НОРМА.

Гость|29.11.2017 12:39|

А кто и кому дал взятку за отклонение в размерах построенного торгового центра на Карпинского (с 300 кв.м. до 1500 кв.м.), что даже прокуратура безуспешно пытается снести его как незаконнопостроенный, а наш суд (самый гуманный) все отказывает и отказывает почему то

Гость|29.11.2017 12:43|

Знаю я этого адвоката,знаю! Его уже один раз из адвокатуры выгоняли. Мама помогла восстановиться. На этот раз- не прокатит!

Имя: Гость
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