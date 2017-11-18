18.11.2017 | 14:40

Рузаевский районный суд Республики Мордовия рассмотрит дело по обвинению пензенского адвоката. Ему инкриминируется покушение на мошенничество.

Юрист знал, что полиция расследует факт возможного хищения денег руководством ТСЖ «Приреченское», и воспользовался этой информацией. Он решил запугать главного бухгалтера «Приреченского»: рассказал женщине, что она обязательно пойдет под суд как обвиняемая по уголовному делу.

Завершив с первой частью плана, он тут же приступил ко второй - предложил помочь главбуху избежать уголовной ответственности. За свои услуги он запросил круглую сумму - 100 000 рублей. Он сам составил проект договора поручения на защиту ее интересов на предварительном следствии по уголовному делу и принудил женщину подписать этот документ, не предоставив соответствующие сведения в Пензенскую областную коллегию адвокатов.

24 апреля этого года главбух передала адвокату первую половину оговоренной суммы - 50 000 рублей. Часть из этих денег якобы предназначалась для подкупа высокого должностного лица в полиции, который поможет не привлекать ее к уголовной ответственности.

Вторую половину суммы юрист рассчитывал получить в ближайшее время, однако это ему не удалось. Он не подозревал, что главный бухгалтер ТСЖ действовала по плану оперативного эксперимента, который проводили сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Как сообщает пресс-служба Рузаевского районного суда, заседание по делу назначено на 20 ноября.

В марте этого года в Пензе за покушение на мошенничество был осужден адвокат, пообещавший осужденному условно-досрочное освобождение за 400 000 рублей. Он приговорен к полутора годам колонии.