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Криминал | Бывшему главе администрации р. п. Тамала вынесли приговор

15.11.2017|14:16
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63-летний бывший глава администрации р. п. Тамала осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Приговор ему был вынесен в понедельник, 13 ноября.

В период до 23 января мужчина организовал заключение с ООО «Услуга» контракта на оказание услуг по содержанию и благоустройству территории районного поселка. При этом в локальных сметах был обозначен ряд работ, которые фирма не имела возможности выполнить.

Будучи главой администрации, чиновник дал указание бухгалтеру организации внести в акт приемки очистку, мойку и покраску автопавильонов и шумозащитных экранов, хотя фактически данные услуги не предоставлялись. Также руководитель органа местного самоуправления назвал конкретную сумму, которую нужно было прописать в документе.

В результате администрация заплатила за непроделанную работу 49 тысяч 104 рубля 47 копеек. Все деньги были переданы главе.

Впоследствии чиновник полностью возместил нанесенный муниципальному образованию имущественный ущерб. Суд на два года лишил его права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

«За злоупотребление должностными полномочиями подсудимый привлекался к уголовной ответственности не впервые. В сентябре 2017 года вступил в законную силу приговор, которым бывший глава администрации р. п. Тамала был признан виновным в совершении аналогичного преступления», - сообщили в Тамалинском районном суде.

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Гость|15.11.2017 15:09|

Так наказание какое? 2 года нельзя посты занимать и всё?!

Гость|15.11.2017 15:20|

эх. не быть ему главой в Белинске

Гость|15.11.2017 15:22|

А при чем здесь Белинский, человек на пенсии, домашние дела.

Имя: Гость
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