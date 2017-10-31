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Общество | В 2017 году в Пензенской области выявлено 46 фактов коррупции

31.10.2017|12:14
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Во вторник, 31 октября, на заседании комиссии по противодействию коррупции обсуждался вопрос о борьбе с преступлениями коррупционной направленности в Пензенской области.

И. о. начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД РФ Денис Новиков сообщил, что за 10 месяцев 2017 года было выявлено 46 таких преступлений. В частности, в сфере защиты бюджетных средств - 10, в сфере ЖКХ - 15.

По его словам, наиболее характерным преступлением в бюджетной сфере на современном этапе является посягательство на бюджетные средства, выделяемые на финансирование целевых федеральных, региональных программ и социальные нужды.

«В результате принятых мер в текущем году в числе лиц, на которых возбуждались уголовные дела коррупционной направленности, оказались заместитель главы администрации Бессоновского района, глава администрации р. п. Тамала и пять глав сельских администраций (Городищенский, Пачелмский, Неверкинский, Кузнецкий районы)», - перечислил Денис Новиков.

По итогам 2016-2017 гг. по фактам противоправных действий при реализации государственных программ развития агропромышленного комплекса области было возбуждено 10 уголовных дел. В настоящее время также проводится ряд проверок по данному направлению работы.

«Особое внимание уделяется пресечению и выявлению преступлений экономической направленности, совершаемых при исполнении гособоронзаказа. Так, был выявлен факт завышения объема выполненных работ должностными лицами коммерческих структур в Бессоновском районе. В сентябре в отношении начальника финансового управления администрации Городищенского района возбуждено уголовное дело за получение взятки», - уточнил Денис Новиков.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося действующим депутатом Собрания представителей Никольска, по фактам представления заведомо ложных сведений и хищения денежных средств в размере более 1 млн рублей. В мае дело было направлено в суд.

Помимо прочего, в августе и сентябре возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в отношении двух руководителей коммерческих организаций, получивших из федерального бюджета субсидии на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов.

«Работа продолжается и находится на постоянном контроле руководства УМВД России по Пензенской области», - заключил Денис Новиков.

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Гость|31.10.2017 12:46|

что за 10 месяцев 2017 года было выявлено 46 таких преступлений

Со дня на день узнаете о 47 случае . Очень постараюсь чтобы узнали все .

Гость|31.10.2017 12:57|

Их в сотни раз больше.

Имя: Гость
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