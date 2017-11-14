14.11.2017 | 09:19

Вынесен приговор 27-летнему жителю Пензы, признанному виновным в убийстве.

Преступление произошло в ночь с 18 на 19 июля. На улице Экспериментальной горожанин случайно разговорился с 45-летней женщиной. Он предложил новой знакомой выпить, та не отказалась. Купив спиртное, они отправились к ней на съемную квартиру на той же улице.

Пообщавшись с женщиной, гость стал собираться домой. Две бутылки спиртного, купленные им, он решил забрать с собой. Хозяйка квартиры уговаривала его задержаться, чтобы допить алкоголь, или оставить одну бутылку ей, однако мужчина не уступал.

Разгорелась ссора, и женщина начала оскорблять гостя. Тот схватил лежавший в коридоре квартиры нож и нанес им более 20 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам жертвы.

Окровавленная женщина просила вызвать скорую помощь, но агрессор, не обращая на ее мольбы внимания, начал уничтожать следы своего пребывания в жилище. Он собрал вещи, на которых могли остаться его следы: бокалы, окурки, нож и те самые две бутылки, из-за которых произошел скандал, а затем ушел. После этого пензенец выбросил свою одежду и обувь, на которые попала кровь жертвы.

Женщина скончалась в квартире от ран.

Несмотря на все принятые злоумышленником меры предосторожности, следователи нашли на месте преступления отпечаток его пальца. Такой отпечаток имелся в базе данных автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы «Адис-Папилон». По нему и была установлена личность человека, побывавшего в квартире.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. На следствии он полностью признался в убийстве.

«Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного комитета СК РФ по Пензенской области.