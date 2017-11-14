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Криминал | Пензенец убил случайную знакомую за бутылку спиртного

14.11.2017|09:19
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Вынесен приговор 27-летнему жителю Пензы, признанному виновным в убийстве.

Преступление произошло в ночь с 18 на 19 июля. На улице Экспериментальной горожанин случайно разговорился с 45-летней женщиной. Он предложил новой знакомой выпить, та не отказалась. Купив спиртное, они отправились к ней на съемную квартиру на той же улице.

Пообщавшись с женщиной, гость стал собираться домой. Две бутылки спиртного, купленные им, он решил забрать с собой. Хозяйка квартиры уговаривала его задержаться, чтобы допить алкоголь, или оставить одну бутылку ей, однако мужчина не уступал.

Разгорелась ссора, и женщина начала оскорблять гостя. Тот схватил лежавший в коридоре квартиры нож и нанес им более 20 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам жертвы.

Окровавленная женщина просила вызвать скорую помощь, но агрессор, не обращая на ее мольбы внимания, начал уничтожать следы своего пребывания в жилище. Он собрал вещи, на которых могли остаться его следы: бокалы, окурки, нож и те самые две бутылки, из-за которых произошел скандал, а затем ушел. После этого пензенец выбросил свою одежду и обувь, на которые попала кровь жертвы.

Женщина скончалась в квартире от ран.

Несмотря на все принятые злоумышленником меры предосторожности, следователи нашли на месте преступления отпечаток его пальца. Такой отпечаток имелся в базе данных автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы «Адис-Папилон». По нему и была установлена личность человека, побывавшего в квартире.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. На следствии он полностью признался в убийстве.

«Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного комитета СК РФ по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.11.2017 09:57|

откуда такие комментарии, журналист третьим был ?

Гость|14.11.2017 09:58|

Как это-11 лет лишения свободы и ограничения свободы на 1 год?12 лет что ли?

Гость|14.11.2017 10:03|

Гость писал(a):

Как это-11 лет лишения свободы и ограничения свободы на 1 год?12 лет что ли?
1 год - адаптационный период.

Гость|14.11.2017 10:19|

penzainform.ru писал(a):

Хозяйка квартиры уговаривала его задержаться,

Роковая женщина. Нет ничего хуже не сбывшихся надежд, раз уходишь то хотя бы бутылку оставь. Но жадюга теперь будет парится на нарах. Женщину жаль, она всего лишь хотела счастья которого в её жизни видимо не было.

Имя: Гость
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