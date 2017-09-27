27.09.2017 | 11:28

В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего мужчины в убийстве.

Июльской ночью ранее судимый горожанин случайно познакомился на улице с 45-летней женщиной. Купив спиртное, они отправились к ней на съемную квартиру на Экспериментальной улице.

Во время застолья новые знакомые поссорились, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им собутыльницу. Та от полученных травм скончалась.

Когда злоумышленник осознал, что натворил, он испугался ответственности и скрылся с места преступления.

«Благодаря комплексу грамотно спланированных следственных действий сотрудников СК России и оперативно-разыскных мероприятий сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить обстоятельства совершения особо тяжкого преступления и задержать подозреваемого», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Он полностью признал свою вину в умышленном причинении смерти женщине. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.