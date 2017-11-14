14.11.2017 | 15:40

Неоднократно судимый житель Бессоновского района обратился к своему начальству за финансовой помощью под предлогом похорон отца. Как выяснилось впоследствии, отец мужчины на самом деле пребывал в добром здравии.

«Позвонил начальнику и сказал, что у меня умер отец и мне нужны деньги на похороны. Взял 10 тысяч», - рассказал подозреваемый.

Через день он взял еще столько же, после этого забрал еще и выручку напарника, объяснив это нехваткой денег на скорбные дела. Коллеги помогали убитому горем водителю-экспедитору чем могли. Вот только об этом, на его несчастье, не знала жена. Именно она обратилась в полицию.

«Женщина обратилась с заявлением о том, что без вести пропал ее муж. При этом он находился на личной машине. Со слов заявительницы, он уехал на работу, после чего не явился, на сотовый телефон не отвечает. О его местонахождении заявительнице ничего неизвестно», - рассказал начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Стражи порядка быстро разыскали потерявшегося супруга - он прогуливал взятые якобы на скорбные нужды деньги. За содеянное 41-летнему мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы.