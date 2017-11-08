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Криминал | В Бессоновском районе сын соврал о смерти отца ради денег

08.11.2017|15:31
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В Бессоновском районе предприниматель стал жертвой своего работника-мошенника. Придя к директору предприятия, мужчина рассказал, что у него скончался отец, и попросил денег на похороны.

Растроганный сыновней скорбью бизнесмен выдал подчиненному 32 тысячи рублей. Тот со словами благодарности удалился и больше на рабочем месте не появился. А через некоторое время начальник узнал, что якобы умерший отец просителя денег жив и здоров.

Предприниматель обратился за помощью к полицейским, которые задержали подозреваемого - 40-летнего жителя Бессоновского района, ранее судимого. Он дал признательные показания.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|08.11.2017 16:10|

Я в шоке. Какая наглость.

Гость|08.11.2017 16:12|

penzainform.ru писал(a):

Тот со словами благодарности удалился и больше на рабочем месте не появился.
Вот на что он расчитывал??

Гость|08.11.2017 16:14|

От нищеты люди уже могут и так поступить (((

Гость|08.11.2017 16:20|

Гость писал(a):

Гость|08.11.2017 16:14|

От нищеты люди уже могут и так поступить (((

Люди так никогда не поступят. Не придут жаловаться ни ради денег, ни бесплатно что у них отец умер. Это идиот, которого остальным надо обходить как можно дальше(((

Гость|08.11.2017 16:21|

Гость писал(a):

От нищеты люди уже могут и так поступить (((
От нищеты много , что можно сделать, но "похоронить" живого и здорового отца - это уже нелюдь

Гость|08.11.2017 16:23|

Гость писал(a):

От нищеты люди уже могут и так поступить (((
У нас одна тётка работала ещё в советское время, так она хоронила родственников регулярно, причём по несколько раз. С работы отпускали на три-пять дней, денег давали, продуктами давали (на поминки). А родственников у неё и не было.

Имя: Гость
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