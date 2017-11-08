08.11.2017 | 15:31

В Бессоновском районе предприниматель стал жертвой своего работника-мошенника. Придя к директору предприятия, мужчина рассказал, что у него скончался отец, и попросил денег на похороны.

Растроганный сыновней скорбью бизнесмен выдал подчиненному 32 тысячи рублей. Тот со словами благодарности удалился и больше на рабочем месте не появился. А через некоторое время начальник узнал, что якобы умерший отец просителя денег жив и здоров.

Предприниматель обратился за помощью к полицейским, которые задержали подозреваемого - 40-летнего жителя Бессоновского района, ранее судимого. Он дал признательные показания.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.