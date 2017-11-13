13.11.2017 | 11:53

Почти тонна мяса стала добычей мошенника, обманувшего руководителя коммерческой организации. О схеме, по которой действовал аферист, в полиции рассказал менеджер по продажам фирмы.

Директору компании, торгующей продуктами, позвонил мужчина, который представился завхозом одной из пензенских больниц. Он сказал, что должен купить для учреждения здравоохранения партию свинины и говядины.

Руководитель компании поручил менеджеру провести сделку. Тот связался с заказчиком по телефону, а на следующий день привез на автостоянку возле больницы 880 килограммов говядины. «Завхоз» перегрузил мясо в свою «Газель» и пообещал немедленно перевести деньги на счет фирмы. После этого его телефон оказался отключенным.

Мошеннику на вид 25-30 лет, он имеет плотное телосложение и рост 180-185 см. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.