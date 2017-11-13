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Криминал | В Пензе мошенник под видом завхоза больницы увез 880 кг мяса

13.11.2017|11:53
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Почти тонна мяса стала добычей мошенника, обманувшего руководителя коммерческой организации. О схеме, по которой действовал аферист, в полиции рассказал менеджер по продажам фирмы.

Директору компании, торгующей продуктами, позвонил мужчина, который представился завхозом одной из пензенских больниц. Он сказал, что должен купить для учреждения здравоохранения партию свинины и говядины.

Руководитель компании поручил менеджеру провести сделку. Тот связался с заказчиком по телефону, а на следующий день привез на автостоянку возле больницы 880 килограммов говядины. «Завхоз» перегрузил мясо в свою «Газель» и пообещал немедленно перевести деньги на счет фирмы. После этого его телефон оказался отключенным.

Мошеннику на вид 25-30 лет, он имеет плотное телосложение и рост 180-185 см. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|13.11.2017 12:19|

penzainform.ru писал(a):

на вид 25-30 лет, он имеет плотное телосложение и рост 180-185 см. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.
Мужчина, отзовитесь, я куплю у вас мяса недорого.

Гость|13.11.2017 12:24|

Гость писал(a):

на вид 25-30 лет, он имеет плотное телосложение и рост 180-185 см. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.

Мужчина, отзовитесь, я куплю у вас мяса недорого.

Почему это я тебе его должен недорого продать? Я продам по нормальной цене.

Гость|13.11.2017 12:28|

penzainform.ru писал(a):

на следующий день привез на автостоянку возле больницы 880 килограммов говядины.

Место встречи изменить нельзя, фильм такой был. Здесь похоже как на нелегальную поставку продукции. Продукт поставлялся в учреждение или в шарашку? На лаха не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хош.

Гость|13.11.2017 12:29|

penzainform.ru писал(a):

имеет плотное телосложение и рост 180-185 см. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.
Толстых мужичков в пемзе много, затеряется легко.

Гость|13.11.2017 12:30|

880 кило, сильно - это 50 287 порций для школьного питания.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|13.11.2017 12:32|

Гость писал(a):

имеет плотное телосложение и рост 180-185 см. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.

Толстых мужичков в пемзе много, затеряется легко.

Тощих алкашей больше.

Гость|13.11.2017 12:33|

Да делов-то? Ну хлебушка вместо мяса покрошат в похлебки для пациентов и в котлеты - и всё, проблема недостачи решена.

Гость|13.11.2017 12:34|

penzainform.ru писал(a):

Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.

Значка мошенника на груди не было замечено или там что то типа ГТО. Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то....

Гость|13.11.2017 12:36|

Гость писал(a):

Да делов-то? Ну хлебушка вместо мяса покрошат в похлебки для пациентов и в котлеты - и всё, проблема недостачи решена.
Так всегда делалось и делается,просто сейчас явка была провалена)))

Гость|13.11.2017 12:39|

Менеджер мясо на базаре сдал перекупам. На хрена ему мясо на автостоянке перегружать в ГАЗЕЛЬ ? Мог и до больницы довезти на склад.Там же рядом.

Гость|13.11.2017 12:39|

Гость писал(a):

Гость|13.11.2017 12:33|

Да делов-то? Ну хлебушка вместо мяса покрошат в похлебки для пациентов и в котлеты - и всё, проблема недостачи решена.

Гость писал(a):
Гость|13.11.2017 12:33|

Да делов-то? Ну хлебушка вместо мяса покрошат в похлебки для пациентов и в котлеты - и всё, проблема недостачи решена.

Не пациентам, а менеджеру теперь придется есть хлебные котлетки.

Гость|13.11.2017 12:43|

На лицо СГОВОР!

Гость|13.11.2017 13:03|

Мужчина, отзовитесь, я куплю у вас мяса недорого.

Хорошо давай следующий раз . Это мясо уже продали .

Гость|13.11.2017 13:10|

Так увез или украл?

Гость|13.11.2017 13:13|

Гость писал(a):

на вид 25-30 лет, он имеет плотное телосложение и рост 180-185 см. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки
Я не в кугсе гебята

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