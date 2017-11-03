03.11.2017 | 09:08

В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Установлено, что в третьем квартале Чибирлейского участкового лесничества было вырублено 15 сырорастущих деревьев дуба с диаметром пней от 16 до 40 сантиметров.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в территориальный орган полиции для решения вопроса об уголовном преследовании по выявленному факту», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

13 октября сообщалось, что в Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками Кададинского лесничества. В результате их неграмотных действий лесному фонду страны был нанесен ущерб на сумму более 60 млн рублей.