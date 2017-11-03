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Криминал | В Кузнецком районе незаконно вырубили 15 дубов

03.11.2017|09:08
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В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Установлено, что в третьем квартале Чибирлейского участкового лесничества было вырублено 15 сырорастущих деревьев дуба с диаметром пней от 16 до 40 сантиметров.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в территориальный орган полиции для решения вопроса об уголовном преследовании по выявленному факту», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

13 октября сообщалось, что в Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками Кададинского лесничества. В результате их неграмотных действий лесному фонду страны был нанесен ущерб на сумму более 60 млн рублей.

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Гость|03.11.2017 09:17|

москвин в теме?

Гость|03.11.2017 09:38|

Жрецы половину бывшего сквера имени Лермонтова выпилили, и ничего им за это не было.

Вернее было, им этот сквер просто подарили, и они там творят что хотят, ведь теперь это ИХ СКВЕР!

Гость|03.11.2017 10:13|

Москвин-руководитель.Без него с дерева не упадет и листочек.

Гость|03.11.2017 10:19|

Вот насмешили. Весь Городищенский рубят. Особенно в лесах около нефтепровода около Песочного и Канаевки и Малых Больших Ишимов - лакомые кусочки глубоко в лесу - очень удобно вывезти лес. Ездили в этом году за грибочками и был шок - любимое грибное местечко изуродовали.

Гость|03.11.2017 10:24|

Малый Большой Ишим-это где?Русский,Новый и Мордовский?Знаю,что Новый(между Русским и Мордовским)с лица земли стерли окончательно.Осталось только кладбище.Пока осталось.

Имя: Гость
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