13.10.2017 | 16:38

В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками Кададинского лесничества.

В 2016 году сотрудники учреждения, зная, что несколько участков, расположенных на территории Сосновоборского и Кузнецкого районов, общей площадью более 17 га не подлежат сплошным санитарным рубкам, составили и утвердили акты проверки их санитарного и лесопатологического состояния, а также план проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Между тем специальными познаниями в области лесопатологии эти должностные лица не обладали.

«Составленные документы послужили основанием для осуществления в 2016 году Юрсовским лесхозом сплошных санитарных рубок на вышеуказанных участках лесничества в рамках заключенного договора подряда», - сообщили в региональном управлении СК России.

В результате в указанных лесосеках были необоснованно вырублены сосны, чем лесному фонду страны нанесен ущерб на сумму более 60 млн рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - добавили в СУ СК РФ по Пензенской области.