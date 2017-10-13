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Криминал | В Пензенской области незаконно вырубили сосны на сумму 60 млн рублей

13.10.2017|16:38
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В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками Кададинского лесничества.

В 2016 году сотрудники учреждения, зная, что несколько участков, расположенных на территории Сосновоборского и Кузнецкого районов, общей площадью более 17 га не подлежат сплошным санитарным рубкам, составили и утвердили акты проверки их санитарного и лесопатологического состояния, а также план проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Между тем специальными познаниями в области лесопатологии эти должностные лица не обладали.

«Составленные документы послужили основанием для осуществления в 2016 году Юрсовским лесхозом сплошных санитарных рубок на вышеуказанных участках лесничества в рамках заключенного договора подряда», - сообщили в региональном управлении СК России.

В результате в указанных лесосеках были необоснованно вырублены сосны, чем лесному фонду страны нанесен ущерб на сумму более 60 млн рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - добавили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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Гость|13.10.2017 16:53|

Это все мелочи. В Пензе мусор воруют! Вот где беда!

Гость|13.10.2017 16:57|

Мужик срубил березу и ему чуть ли не уголовку влепили. А тут лишь превышение полномочий? Вы в своём ли уме? Это что пожурят, сделают выговор и все?

Гость|13.10.2017 17:13|

скворцов похоже засветился

Гость|13.10.2017 17:25|

А сколько деревьев вырубили на Западной Поляне? Где была прокуратура когда уничтожили половину парка Ульяновых в Арбеково? Там вырубили около 3000 деревьев! Теперь это не парк а сквер с каруселями!

Гость|13.10.2017 17:44|

Жрецы сквер им. Лермонтова планомерно вырубают.и им пофиг на Закон.

Гость|13.10.2017 17:45|

Кто контролирует уголовное дело в центре? Я ПОСТАВЛЮ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ И СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ В ИЗВЕСТНОСТЬ. В Кузнецком районе и по ныне вырубают лес и власти местечковые покровительствуют преступлениям вплоть до участковых полицейских. За селом Сюзюм, за станцией Елюзань, за Кузнецком-8 и 12(городки) идёт незаконная вырубка леса, может уже и не в таких мега-масштабах НО ВЫРУБАЮТ!

Органам обласной(пока)власти на заметку.

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