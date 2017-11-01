Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 ноя 2017|14:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
0oC
Завтра | Облачно |
  67.71  |  $  58.16
 

Криминал | Житель Башмаковского района хранил в гараже патроны

01.11.2017|12:00
Печать

В Башмаковском районе местный житель осужден за хранение беоприпасов к нарезному огнестрельному оружию. На берегу пруда мужчина обнаружил картонную коробку с 19 патронами, пригодными для производства выстрелов.

Найденное он принес в свой гараж, где и хранил до тех пор, пока все это не было обнаружено сотрудниками полиции.

Как сообщили в Башмаковском районном суде, сельчанину назначили наказание в виде лишения свободы на полгода условно с испытательным сроком на тот же период.

В Неверкинском районе 36-летнего мужчину ограничили в свободе на один год за аналогичное преступление. Мужчина хранил на работе, в ящике для инструментов комбайна «Нива-5м», 13 патронов калибра 5,6 мм.

0
0
0
0
 
Гость|01.11.2017 12:30|

Что "башмаковские" сегодня распоясались...

Гость|01.11.2017 12:58|

Журналюги!!! Ну вы жжете!!! "Военные" патроны!!! У вас там какой нибудь редактор есть? Или он тоже туповат??? Ну так возьмите меня, я буду ваши опусы читать и править.

Гость|01.11.2017 13:04|

Не нужно, поржать есть над чем и ладно.

Гость|01.11.2017 13:08|

Гость писал(a):

Журналюги!!! Ну вы жжете!!! "Военные" патроны!!! У вас там какой нибудь редактор есть? Или он тоже туповат??? Ну так возьмите меня, я буду ваши опусы читать и править.
это жертвы ЕГЭ, не надо на них сердиться

Гость|01.11.2017 13:33|

Есть еще "строительные" патроны — из пистолета в стену дюбели забивать

Гость|01.11.2017 13:43|

Гость писал(a):

Гость|01.11.2017 13:33|

Есть еще "строительные" патроны — из пистолета в стену дюбели забивать

Это правильное название. А здесь было бы уместно слово "боевые" патроны. Но Пензаинформ знаете ли.... У них тут все по простому)

Гость|01.11.2017 13:53|

Дядечка где то мелкан заныкал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!