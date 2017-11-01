01.11.2017 | 12:00

В Башмаковском районе местный житель осужден за хранение беоприпасов к нарезному огнестрельному оружию. На берегу пруда мужчина обнаружил картонную коробку с 19 патронами, пригодными для производства выстрелов.

Найденное он принес в свой гараж, где и хранил до тех пор, пока все это не было обнаружено сотрудниками полиции.

Как сообщили в Башмаковском районном суде, сельчанину назначили наказание в виде лишения свободы на полгода условно с испытательным сроком на тот же период.

В Неверкинском районе 36-летнего мужчину ограничили в свободе на один год за аналогичное преступление. Мужчина хранил на работе, в ящике для инструментов комбайна «Нива-5м», 13 патронов калибра 5,6 мм.