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Криминал | В Неверкинском районе мужчина хранил патроны в ящике комбайна

01.11.2017|09:17
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36-летний житель Неверкинского района осужден за незаконное хранение боеприпасов.

Как было установлено, мужчина хранил на работе, в ящике для инструментов комбайна «Нива-5м», 13 патронов калибра 5,6 мм.

При этом 6 из них являлись спортивно-охотничьими винтовочными патронами кольцевого воспламенения и относились к категории боеприпасов.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя судом гражданину назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|01.11.2017 09:46|

А комбайн с вертикальным взлетом?

Гость|01.11.2017 09:48|

Кто то заложил, вот ни за что не поверю, что менты ходят и все комбайны на предмет боеприпасов проверяют. И да, а что ещё 7 патронов 5,6 от чего?

Имя: Гость
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