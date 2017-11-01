01.11.2017 | 09:17

36-летний житель Неверкинского района осужден за незаконное хранение боеприпасов.

Как было установлено, мужчина хранил на работе, в ящике для инструментов комбайна «Нива-5м», 13 патронов калибра 5,6 мм.

При этом 6 из них являлись спортивно-охотничьими винтовочными патронами кольцевого воспламенения и относились к категории боеприпасов.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя судом гражданину назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.