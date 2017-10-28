28.10.2017 | 13:53

43-летнему жителю Сердобска, ранее судимому, грозит огромный штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Таково наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ для граждан, уже подвергавшихся административному наказанию за пьяную езду и вновь севших за руль в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД остановили Ford Focus, которым управлял сердобчанин, на Магистральной улице в поселке Шемышейка. Мужчина, сидевший за рулем, находился в состоянии опьянения. Как выяснилось, он был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Теперь гражданину вновь предстоит предстать перед служителями Фемиды. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет, пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное наказание грозит жителю Пензенского района, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по селу Кондоль на тракторе, а также 51-летнему мотоциклисту, которого стражи порядка остановили на дороге Нижний Новгород - Саратов.