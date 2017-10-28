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Криминал | Полиция задержала в Шемышейке пьяного водителя-сердобчанина

28.10.2017|13:53
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43-летнему жителю Сердобска, ранее судимому, грозит огромный штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Таково наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ для граждан, уже подвергавшихся административному наказанию за пьяную езду и вновь севших за руль в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД остановили Ford Focus, которым управлял сердобчанин, на Магистральной улице в поселке Шемышейка. Мужчина, сидевший за рулем, находился в состоянии опьянения. Как выяснилось, он был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Теперь гражданину вновь предстоит предстать перед служителями Фемиды. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет, пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное наказание грозит жителю Пензенского района, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по селу Кондоль на тракторе, а также 51-летнему мотоциклисту, которого стражи порядка остановили на дороге Нижний Новгород - Саратов.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|28.10.2017 14:27|

Да ладно,грозит.

Гость|28.10.2017 14:57|

Веня 100 слихом лямов украл на свободе ходит и будет ходить. А здесь до 2хГость|28.10.2017 11:55|

Гость писал(a):

Веники из Пензенских дубов для бани низкого качества. Практически это мётла

Нормальные веники. Не облетают ни сколько. Заготавливать нужно во время. лет.Вся Российская действительность.

Я не оправдываю алкоголиков за рулем их расстреливать надо.

Имя: Гость
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