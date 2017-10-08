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Общество | На мотоциклиста из Пензенского района возбудили дело за пьяное вождение

08.10.2017|11:05
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51-летний житель Пензенского района стал фигурантом уголовного дела, сев за руль мотоцикла в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя на 412-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов. Было установлено, что мотоциклист нетрезв.

«Ранее гражданин уже был подвергнут административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В этой связи по факту нарушения Правил дорожного движения было возбуждено уже уголовное дело. Водителю грозит штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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Гость|08.10.2017 11:49|

В Пензе бы ловили,у ближайших магазинов у гаражей.Сколько водки не бери всё равно за третьей ехать.

Имя: Гость
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