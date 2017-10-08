08.10.2017 | 11:05

51-летний житель Пензенского района стал фигурантом уголовного дела, сев за руль мотоцикла в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя на 412-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов. Было установлено, что мотоциклист нетрезв.

«Ранее гражданин уже был подвергнут административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В этой связи по факту нарушения Правил дорожного движения было возбуждено уже уголовное дело. Водителю грозит штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.