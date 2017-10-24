24.10.2017 | 11:35

В понедельник, 23 октября, задержан бывший руководитель ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Сурского края Василия Бочкарева. По предварительным данным, это произошло в Москве.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в правоохранительных органах.

Вениамин Бочкарев руководил «Агентством ипотечного кредитования Пензенской области» с 2003 по декабрь 2015 года, после чего эту на эту должность был назначен Евгений Рыжов.

Одним из проектов, которым занималось АИК, был комплекс «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района, где планировалось возвести 71 дом. Однако агентство обанкротилось, а строительство прекратилось.

В отношении руководителя подрядной организации было возбуждено уголовное дело: он обвинялся в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и присвоении более 14,7 млн рублей.