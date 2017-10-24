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Криминал | Задержан племянник экс-губернатора Пензенской области Вениамин Бочкарев

24.10.2017|11:35
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В понедельник, 23 октября, задержан бывший руководитель ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Сурского края Василия Бочкарева. По предварительным данным, это произошло в Москве.

Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в правоохранительных органах.

Вениамин Бочкарев руководил «Агентством ипотечного кредитования Пензенской области» с 2003 по декабрь 2015 года, после чего эту на эту должность был назначен Евгений Рыжов.

Одним из проектов, которым занималось АИК, был комплекс «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района, где планировалось возвести 71 дом. Однако агентство обанкротилось, а строительство прекратилось.

В отношении руководителя подрядной организации было возбуждено уголовное дело: он обвинялся в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и присвоении более 14,7 млн рублей.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|24.10.2017 12:08|

Если ниточка в клубке не оборвётся то останемся без всех глав.

Гость|24.10.2017 12:09|

лишь бы сегодняшние власти не повторяли ошибки...

Гость|24.10.2017 12:12|

лишь бы сегодняшние власти не повторяли ошибки.../ прятали бы концы получше?

Гость|24.10.2017 12:13|

не успел свалить, думал наверное прокатит или надеялся договориться, как прокатывало при живом дяде.

Гость|24.10.2017 12:18|

У нас как у фараонов-у каждого губернатора своя пирамида.

Может даже рядом будет у Лидина пирамида.

Гость|24.10.2017 12:27|

Бог не Тимошка ,видит немножно.За все когда то наступает расплата,они приходят к власти и думают ,что это все будет продолжаться вечно.

Гость|24.10.2017 12:36|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 23 октября, задержан бывший руководитель ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Сурского края Василия Бочкарева.
Началось что ли?

Гость|24.10.2017 12:39|

Уже вижу приговор суда:3 года условно и выплата некой суммы.Все как с Пензлифтом будет.

Гость|24.10.2017 12:40|

Планировщик воровства.

Гость|24.10.2017 12:40|

И чо? Ну и посидит под домашним арестом пару-тройку месяцев, проникнется и осознает что надо делиться, расскажет кой-чего про действующих (ну так, чтоб было..) и упорхнет в страны с развитой демократией.

Гость|24.10.2017 12:43|

точно

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