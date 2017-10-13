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Криминал | Осужден еще один житель Пензенской области, укусивший полицейского

13.10.2017|11:27
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Бековский районный суд Пензенской области вынес приговор 34-летнему местному жителю, укусившему сотрудника полиции.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел в июне. Ночью страж порядка прибыл в село Вертуновка по вызову о хулиганстве и предложил нарушителю проследовать в машину, а затем в отделение.

В служебном автомобиле сельчанин решил выразить недовольство ситуацией, укусив полицейского за правую щеку. За применение насилия в отношении представителя власти на жителя Вертуновки завели уголовное дело.

В суде обвиняемый, который активно способствовал раскрытию преступления, заявил о раскаянии.

«Наказание назначено в виде лишения свободы сроком на один год девять месяцев, которое постановлено считать условным. Установлен испытательный срок два года», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

В Наровчатском районе 49-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей, после того как она, вступившись за зятя, покусала и избила сотрудника ГИБДД.

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