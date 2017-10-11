11.10.2017 | 12:26

Вступил в законную силу приговор суда в отношении 49-летней жительницы Наровчатского района Пензенской области, которая, вступившись за зятя, покусала и избила сотрудника ГИБДД.

Ночью 11 июня 27-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, был остановлен сотрудником Госавтоинспекции. Инспектор решил составить протокол и отправить нарушителя в отделение полиции.

Однако это не понравилось теще водителя. Женщина дважды укусила правоохранителя за руку, а также ударила ладонью по голове и шее. Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в Наровчатском суде, она была трезва.

В результате нападения сотрудник полиции получил неопасные для жизни и здоровья телесные повреждения.

Вина женщины была подтверждена ее признанием и записью видеорегистратора из автомобиля ГИБДД.

«С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.