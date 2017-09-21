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Криминал | Житель Никольского района изготовил пистолет из подручных средств

21.09.2017|11:09
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В Никольском районе вступил в силу приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

В начале сентября прошлого года мужчина смастерил из подручных средств гладкоствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенителем, пригодный для стрельбы.

Он припрятал оружие в сарае, где оно и хранилось, пока не было изъято сотрудниками местной полиции.

В итоге народному умельцу назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

Напомним: в декабре 2016 года осудили еще одного никольчанина, смастерившего огнестрельное оружие с использованием металлической трубки, массива дерева и металлической пластины. Его приговорили к трем годам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

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Гость|21.09.2017 11:42|

На оружейный завод таких отсылать нужно

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